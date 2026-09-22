Enjambre de sismos en Chaparral podría tener relación con terremoto del 10 de agosto, según el SGC

El enjambre de sismos registrado en Chaparral, Tolima, durante las últimas 48 horas podría estar relacionado con los cambios que se han producido en la corteza terrestre después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, de acuerdo con Mónica Arcila Rivera, directora Técnica encargada de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

En entrevista con Mañanas Blu, Arcila explicó que la Red Sismológica del SGC ha localizado más de 200 eventos con magnitudes iguales o superiores a 2 en la zona de Chaparral durante las últimas 48 horas. De ese conjunto, 10 tuvieron magnitudes iguales o superiores a 4.

La funcionaria aclaró que el fenómeno puede ser denominado un enjambre sísmico, debido a la concentración de eventos registrada durante un periodo determinado y a que, hasta el momento, no corresponde al comportamiento típico de un sismo principal seguido por sus réplicas.

“Esta sismicidad, y si lo referías como un enjambre, que pues es una característica de una concentración de eventos en el tiempo con diferentes magnitudes que no responden a un evento principal y una secuencia de réplicas”, explicó Arcila.



¿El enjambre de sismos en Chaparral está relacionado con el terremoto del 10 de agosto?

La relación entre los movimientos registrados en Chaparral y el terremoto del 10 de agosto es, por ahora, una hipótesis que está siendo considerada por el Servicio Geológico Colombiano, no una conclusión definitiva.

Según Arcila, Chaparral y sectores de los límites del Tolima se encuentran sobre una parte de la placa involucrada en el terremoto del 10 de agosto. Por esa razón, una de las posibilidades que analiza el SGC es que todavía existan cambios en los esfuerzos y presiones dentro de las rocas como consecuencia de aquel evento.

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“Podemos estar en presencia de efectos todavía, transferencia de esfuerzos, alteraciones de las rocas que están sobre la placa que subduce, que pues fue donde se ocasionó ese sismo hace 6 semanas”, señaló la directora encargada de Geoamenazas. Al ser consultada directamente sobre si el enjambre sísmico de Chaparral podría tener relación con el terremoto del 10 de agosto, Arcila respondió: “Correcto, lo ponemos en esos términos, podría”.

La experta explicó que después de un terremoto de gran magnitud pueden producirse cambios en la dinámica de las rocas, así como modificaciones en las presiones que, dependiendo de las condiciones geológicas, pueden tener efectos a distancias importantes del epicentro. No obstante, el SGC también analiza otras explicaciones posibles para la actividad sísmica registrada en el país. Arcila mencionó particularmente los movimientos observados en el departamento del Chocó, cuya relación con el terremoto del 10 de agosto, según explicó, sería una respuesta más inmediata y plausible de asociar con ese evento.

El SGC advierte que los sismos no se pueden predecir

Uno de los puntos centrales de la explicación entregada por la funcionaria fue la imposibilidad de determinar con anticipación dónde ocurrirá un próximo terremoto.

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Ante la pregunta sobre qué otras regiones podrían presentar movimientos asociados con la acumulación de esfuerzos generada por el terremoto del 10 de agosto, Arcila fue enfática en señalar que actualmente la ciencia no cuenta con herramientas para predecir los sismos: “Actualmente la ciencia no reconoce que los sismos los podamos predecir”, afirmó.

La especialista explicó que el terremoto del 10 de agosto se produjo en una estructura relacionada con una capa de corteza que se introduce por debajo del occidente de Colombia. Sin embargo, la profundidad y las características de esa estructura cambian de acuerdo con la región.

En sectores del Tolima, por ejemplo, la estructura involucrada puede encontrarse a más de 200 kilómetros de profundidad, según la explicación entregada por la directora encargada de Geoamenazas. Por ello, aunque los cambios en los esfuerzos de la corteza pueden hacer que algunas fallas estén en determinadas condiciones más propicias para moverse, el SGC no cuenta actualmente con información suficiente para establecer qué zonas podrían activarse.

¿Seguirán los temblores en Chaparral?

El enjambre sísmico puede evolucionar de distintas maneras. Arcila explicó que estas secuencias pueden aparecer de manera relativamente repentina y que su comportamiento debe ser monitoreado para determinar cómo evolucionan durante los próximos días: “Estas secuencias o enjambres pues tienen esa particularidad que pues aparecen, digamos, casi pues de un momento a otro”, indicó.

La expectativa expresada por la funcionaria es que, con el paso de los días, la actividad pueda disminuir y desaparecer, aunque también existe la posibilidad de que la secuencia evolucione de otra manera: Por esa razón, el monitoreo de la actividad sísmica en Chaparral y otras regiones de Colombia continúa siendo una de las tareas de la Red Sismológica Nacional.

Evacuaciones y preocupación entre habitantes de Ibagué

La actividad sísmica también ha generado preocupación entre habitantes de la región. Durante la entrevista se mencionó que en Ibagué algunas personas han evacuado edificios después de sentir los movimientos registrados en los últimos días: El temor está relacionado, además, con el recuerdo del terremoto del 10 de agosto, un evento de magnitud 7,4 que tuvo consecuencias sísmicas perceptibles en diferentes zonas del país.

Frente a este escenario, el Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de los eventos detectados por su red. Arcila destacó que la capacidad de registrar este tipo de fenómenos también ha aumentado gracias a la ampliación y mejoramiento de la cobertura de la red sismológica: “La red sismológica pues ha mejorado mucho sus coberturas y sus posibilidades de detección”, explicó.