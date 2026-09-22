Cayó en Cauca alias ‘Morcilla’, uno de los ocho más buscados por delitos ambientales

En un operativo desarrollado en el municipio de Suárez, Cauca, las autoridades capturaron a alias ‘Bladimir’ o ‘Morcilla’, señalado de integrar una red de apoyo a la estructura Jaime Martínez, vinculada a las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

La captura se produjo durante una operación adelantada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, a través del Batallón de Despliegue Rápido N.° 15, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional.

Según información de inteligencia militar, el hombre figuraba entre los ocho más buscados del Cauca por delitos ambientales. Las autoridades habían establecido una recompensa de hasta $100 millones para quien entregara información que permitiera localizarlo y facilitar su captura.

Las investigaciones señalan que ‘Morcilla’ habría tenido un papel de liderazgo en actividades de explotación ilícita de recursos naturales entre 2019 y 2023, particularmente en el sector de Minas del Socorro, dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali.



De acuerdo con las autoridades, estas actividades habrían generado afectaciones sobre fuentes hídricas y otros recursos naturales, además de representar una fuente de financiación para la estructura Jaime Martínez.

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Para el Ejército, la captura afecta la capacidad de esta organización para coordinar economías ilícitas, mantener redes de apoyo y obtener recursos para el desarrollo de sus actividades criminales en el norte del Cauca.

El capturado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar su responsabilidad dentro del proceso.