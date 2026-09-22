Luis Felipe Henao denunció por injuria y calumnia al exjefe de ética de Ecopetrol

Luis Felipe Henao, representante de los accionistas minoritarios de Ecopetrol, acaba de denunciar por injuria y calumnia al exjefe de Ética de Ecopetrol, Alberto José Vergara, quien reapareció esta semana en una entrevista insinuando que la junta directiva se confabuló con el auditor para sacarlo de la empresa con un informe ‘ilegal’ y que, según él, hoy se están denunciando hechos que él mismo denunció cuando aún estaba en Ecopetrol.

Vergara salió de la petrolera a mediados de 2025, en medio del escándalo ocasionado por un informe interno de auditoría que lo señalaba de haber solicitado a sus subalternos, en "diversas ocasiones", que utilizaran herramientas de auditoría forense como e-Discovery para obtener información sobre personas que no estaban siendo investigadas por casos éticos y sin tener autorización de la Junta Directiva. Esas ‘chuzadas’ se habrían dado contra tres miembros de la Junta Directiva, nueve diferentes ejecutivos del Grupo Ecopetrol, cuatro directivos sindicales y tres personas no vinculadas con la organización, según el informe de auditoría.

Esas peticiones de Vergara se sumaron a la polémica por la ampliación del contrato con Covington & Burling, que pasó de 875 mil dólares a 5,8 millones de dólares en diciembre de 2024 y que, según la propia Junta Directiva de Ecopetrol, no contaba con su aval.

En la denuncia, que ya está radicada en la Fiscalía, Henao argumenta que Vergara lo incluye como parte de hechos que ocurrieron mucho antes de su nombramiento como representante de los accionistas minoritarios de Ecopetrol y que, en el camino, está lesionando su derecho al buen nombre y su credibilidad profesional.



Henao está dispuesto a que Vergara se retracte en el mismo medio y con el mismo espacio de difusión sobre sus acusaciones. Sin embargo, la pelea podría ir incluso más allá del ámbito penal:

"Me reservo el derecho de perseguir, por la vía civil, la indemnización de la totalidad de los daños y perjuicios —patrimoniales y extrapatrimoniales— causados con las imputaciones, contra el querellado Alberto José Vergara Monterrosa, como autor de las afirmaciones, sea mediante el incidente de reparación integral (artículos 102 y siguientes de la Ley 906 de 2004) o mediante la acción de responsabilidad civil independiente, a elección del querellante", señala el documento de denuncia.