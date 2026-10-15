Convocan a consejo de seguridad tras asesinato de dragoneante del Inpec en Girón, Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, convocó a un consejo de seguridad metropolitano tras el asesinato del dragoneante del INPEC Diego Acevedo Garzón, atacado a tiros la noche de este miércoles 14 de octubre en un establecimiento comercial de Girón.

El mandatario rechazó el crimen y anunció que buscará coordinar acciones con las autoridades para identificar y capturar a los responsables, así como fortalecer la protección de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

#EnDesarrollo Investigan el asesinato del dragoneante del Inpec Diego Acevedo Garzón, quien trabajaba en la cárcel de Palogordo, en Girón. El funcionario fue atacado a tiros dentro del restaurante Sabor Argentino, del cual era propietario #VocesySonidos pic.twitter.com/CiTKTVyVSN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 15, 2026

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“No vamos a permitir que el crimen doblegue a Santander”, afirmó Díaz Mateus, quien también expresó su solidaridad con la familia y los compañeros de la víctima.

De acuerdo con la información preliminar, Diego Acevedo Garzón fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba en el restaurante Sabor Argentino, del cual era propietario. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo y trasladarlo al Hospital Universitario de Santander, falleció debido a la gravedad de las heridas.



NO VAMOS A PERMITIR QUE EL CRIMEN DOBLEGUE A SANTANDER.



Rechazo el asesinato del dragoneante del INPEC Diego Acevedo Garzón, esta noche en Girón. Toda mi solidaridad con su familia y compañeros.



Convoco un consejo de seguridad metropolitano para coordinar acciones que permitan… pic.twitter.com/MwEteY9qnL — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) October 15, 2026

El secretario de Seguridad de Girón, Juan José Gómez, advirtió que las capacidades del municipio se han visto desbordadas ante las amenazas contra funcionarios del INPEC. Pidió al Gobierno Nacional medidas de protección para el personal de la cárcel de Palogordo.

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"Solicitamos un consejo de seguridad extraordinario para pedir apoyo al Gobierno nacional", dijo el funcionario.

Tras el asesinato del funcionario del Inpec Diego Acevedo, propietario de resturante Sabor Argentino, la Alcaldía de Girón pidió un consejo de seguridad extraordinario con el Gobierno Nacional, informó el secretario de Seguridad, Juan José Gómez #MañanasBlu pic.twitter.com/TRNzwCD58q — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 15, 2026

El Ministerio de Justicia rechazó el homicidio y pidió celeridad en las investigaciones. Por ahora, los móviles del ataque son materia de verificación.

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"La violencia contra quienes sirven al Estado es inaceptable. Ningún funcionario del sistema penitenciario debe ser víctima de intimidaciones o ataques contra su vida e integridad", dice el comunicado de Minjusticia.

El Ministerio de Justicia hizo un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

#Comunicado | El Ministerio de Justicia y del Derecho rechaza y condena enérgicamente el asesinato del dragoneante Diego Acevedo Garzón, funcionario del @INPEC_Colombia, adscrito al establecimiento penitenciario de Girón, Santander.



Toda la información ⬇️ https://t.co/3Q6fkLT2x6 pic.twitter.com/f1DGLOY1i5 — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) October 15, 2026

"Los móviles del ataque se encuentran en proceso de verificación, por lo que se hace un llamado a evitar especulaciones que puedan afectar el desarrollo de las investigaciones", informa el ministerio.

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“En Santander no bajamos la guardia”, agregó el gobernador, al reiterar que se coordinarán acciones para esclarecer el crimen.