Asesinan a dragoneante del Inpec en un ataque sicarial en Girón, Santander

Un ataque con arma de fuego cobró la vida de Diego Acevedo Garzón, dragoneante adscrito al establecimiento penitenciario de Girón, Santander, quien fue víctima de un hecho violento ocurrido en la noche de este miércoles 14 de octubre en un establecimiento comercial del municipio.

De acuerdo con la información conocida, el caso fue reportado hacia las 8:30 p. m., cuando el funcionario se encontraba en el restaurante Sabor Argentino, ubicado en el sector de Caneyes, donde fue atacado por hombres armados.

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Tras resultar gravemente herido, Acevedo Garzón fue auxiliado y trasladado hacia un centro médico. Sin embargo, falleció durante el desplazamiento, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Por ahora, las circunstancias en las que se produjo el ataque son materia de verificación por parte de las autoridades, que deberán establecer qué motivó el crimen y quiénes estarían detrás de este hecho violento.



Hasta el momento, no se han conocido detalles adicionales sobre los responsables ni sobre las posibles hipótesis que se manejan dentro de la investigación.

El homicidio ocurrió en el municipio de Girón y tuvo como víctima a un funcionario del sistema penitenciario. Se espera que las autoridades entreguen información oficial sobre los avances de las investigaciones.

