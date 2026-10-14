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Falleció mujer herida en el terremoto de Panamá: es el primer deceso relacionado con la emergencia

En el derrumbe de su casa, la mujer sufrió una perforación abdominal. Vivía en el pequeño pueblo de Macaracas, uno de los más afectados por el terremoto.

Terremoto en Panamá.
Terremoto en Panamá.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Un mujer de 68 años que había resultado gravemente herida en el terremoto ocurrido el pasado viernes en Panamá murió este miércoles en un hospital de la capital panameña, y se convierte en la primera muerte oficial relacionada con este sismo de magnitud 7,7 que provocó cerca de una treintena de heridos.

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"Con profundo pesar, confirmamos a las 3:42 p.m. (20:42 GMT) el fallecimiento de la señora Elena Barría, de 68 años, quien resultó gravemente herida durante el terremoto ocurrido el viernes 9 de octubre de 2026", informó en un breve comunicado la Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá.

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La CSS, que administra el hospital, extendió sus "más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor" y reconoció "la fortaleza y entereza que demostraron tanto la paciente como sus familiares durante este difícil proceso".

Según detallaron sus familiares a EFE, la señora Barría, diabética y sin una pierna, murió a causa de un infarto natural, tras ser operada con éxito del abdomen perforado a causa del terremoto.

En el derrumbe de su casa, la mujer sufrió una perforación abdominal. Barría vivía en el pequeño pueblo de Macaracas, uno de los más afectados por el terremoto.

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Un hijo y un vecino lograron sacar a la mujer debajo de los restos de la vivienda, además de extraerle la viga de hierro que la había herido al desprenderse del techo.

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La familia de la víctima denuncia que al momento de llevarla a urgencias del hospital del pueblo no la atendieron de inmediato, sino horas después de esperar en la calle.

Los familiares relatan que, luego de la espera, Barría fue trasladada a un hospital regional para ser operada, una cirugía que resultó exitosa, pero este lunes falleció a causa de una paro cardíaco.

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El terremoto del pasado 9 de octubre de magnitud 7,7 -de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), mientras el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá lo rebajó a 7,5- ha afectado también directamente a más de 11.500 personas, según el registro oficial, con más de 2.800 personas en 33 albergues temporales tras producirse daños en al menos 3.390 viviendas, de las cuales 727 quedaron destruidas.

Además, tras el movimiento telúrico se contabilizaron 619 centros educativos afectados, de los cuales 35 colapsaron totalmente, y daños en más de sesenta edificios gubernamentales, 44 iglesias, 67 centros de salud, once hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes de todo el país centroamericano.

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