Contratación pública, a debate institucional por retos de reconstrucción territorial en Colombia

En un contexto donde la eficiencia estatal y la transparencia fiscal resultan fundamentales para la respuesta institucional ante las urgencias del país, el próximo 27 de octubre se llevará a cabo el foro "El rol de la contratación pública en la reconstrucción de Colombia". El evento, que se desarrollará en el hotel NH Collection Bogotá WTC Royal de 7:30 de la mañana a 12:30 de la tarde, busca analizar cómo acelerar la ejecución de recursos sin debilitar los mecanismos de control ciudadano ni el marco de integridad pública.

La discusión cobra especial pertinencia coyuntural al abordar la contratación directa, sus límites legales y los instrumentos de supervisión requeridos para mitigar riesgos de corrupción. El encuentro contará con espacios de diálogo dirigidos a conectar la normatividad con la realidad de las regiones, evaluando los obstáculos que enfrentan los gobiernos locales y departamentales para ejecutar presupuestos en situaciones de emergencia.

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A lo largo de la jornada, la agenda integrará cuatro paneles especializados enfocados en los retos jurídicos, la gestión territorial, las buenas prácticas de trazabilidad contractual y el uso de tecnologías aplicadas a la vigilancia fiscal. Entre las personalidades y voceros convocados destacan representantes del Congreso, exmagistrados de las altas cortes, autoridades territoriales y delegados de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea y CAF. Asimismo, la instalación institucional contempla la participación de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Contraloría Distrital de Bogotá.

El encuentro es impulsado por la firma InnoBrand, en alianza con Blu Radio y el Foro de Presidentes, como un escenario clave para promover la adopción de herramientas digitales y analítica de datos en la gestión estatal. Frente a la creciente demanda social por una administración pública ética y eficiente, las conclusiones del foro pretenden aportar recomendaciones concretas que fortalezcan la confianza institucional en los procesos de adquisición y reconstrucción del país.