En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papa León XIV
Protesta en Colombia
Eva Ferrer
El Campín
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Contratación pública, a debate institucional por retos de reconstrucción territorial en Colombia

Será un escenario clave para promover la adopción de herramientas digitales y analítica de datos en la gestión estatal.

construcción de vviendas.jpg
Construcción de viviendas.
Foto: imagen de archivo MinVivienda.
Por:  Juan Manuel Ramírez
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

En un contexto donde la eficiencia estatal y la transparencia fiscal resultan fundamentales para la respuesta institucional ante las urgencias del país, el próximo 27 de octubre se llevará a cabo el foro "El rol de la contratación pública en la reconstrucción de Colombia". El evento, que se desarrollará en el hotel NH Collection Bogotá WTC Royal de 7:30 de la mañana a 12:30 de la tarde, busca analizar cómo acelerar la ejecución de recursos sin debilitar los mecanismos de control ciudadano ni el marco de integridad pública.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La discusión cobra especial pertinencia coyuntural al abordar la contratación directa, sus límites legales y los instrumentos de supervisión requeridos para mitigar riesgos de corrupción. El encuentro contará con espacios de diálogo dirigidos a conectar la normatividad con la realidad de las regiones, evaluando los obstáculos que enfrentan los gobiernos locales y departamentales para ejecutar presupuestos en situaciones de emergencia.

Últimas noticias

Dinero_plata_efectivo_Blu Radio.jpg
Nación

Congresista anuncia proyecto de ley para reformar la tasa de usura y combatir el 'gota a gota'

Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Blu 4.0

Se viene la feria Effix en Colombia: 12 de octubre de 2026 - Blu 4.0

Publicidad

A lo largo de la jornada, la agenda integrará cuatro paneles especializados enfocados en los retos jurídicos, la gestión territorial, las buenas prácticas de trazabilidad contractual y el uso de tecnologías aplicadas a la vigilancia fiscal. Entre las personalidades y voceros convocados destacan representantes del Congreso, exmagistrados de las altas cortes, autoridades territoriales y delegados de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea y CAF. Asimismo, la instalación institucional contempla la participación de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Contraloría Distrital de Bogotá.

El encuentro es impulsado por la firma InnoBrand, en alianza con Blu Radio y el Foro de Presidentes, como un escenario clave para promover la adopción de herramientas digitales y analítica de datos en la gestión estatal. Frente a la creciente demanda social por una administración pública ética y eficiente, las conclusiones del foro pretenden aportar recomendaciones concretas que fortalezcan la confianza institucional en los procesos de adquisición y reconstrucción del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad