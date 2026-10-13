Congresista anuncia proyecto de ley para reformar la tasa de usura y combatir el 'gota a gota'

En diálogo con el programa Blu 4.0, el representante a la Cámara por el Partido Liberal Héctor Chaparro confirmó que en el Congreso de la República se está estructurando un proyecto de ley para modificar o eliminar el techo de la tasa de usura en Colombia. La iniciativa legislativa busca reestructurar las reglas del crédito formal para evitar que la banca tradicional rechace a los usuarios de mayor riesgo y los empuje a la informalidad.

El debate cobra relevancia en un país donde la inclusión financiera en materia de crédito sigue siendo una tarea pendiente. Según datos de la Superintendencia Financiera y reportes del sector, apenas un 35,5 % de los colombianos adultos tiene acceso al crédito formal en el sistema bancario. Esta barrera deja a cerca de la mitad de los hogares colombianos por fuera de los préstamos regulados, obligando a más de 23 millones de personas a acudir a mecanismos informales. Entre ellos, el flagelo del 'gota a gota' afecta especialmente a los sectores de menores ingresos, cobrando intereses desmedidos que superan ampliamente los límites legales y apelando a métodos de cobro violentos.

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En ese sentido, el legislador explicó que la tasa de usura —que hoy se fija cerca del 28 %— actúa, paradójicamente, como una barrera de entrada. Al limitar el precio del riesgo, los bancos e instituciones financieras prefieren negar las solicitudes de crédito a microempresarios o personas reportadas en centrales de riesgo.

La propuesta alineada con el sector legislativo coincide con la postura de grandes líderes del ecosistema financiero. Recientemente, David Vélez, CEO y cofundador de Nu Bank, lanzó la misma propuesta en los micrófonos de Blu Radio, argumentando que liberar la tasa de usura permitiría a las plataformas digitales competir libremente y bancarizar a millones de personas excluidas.



Chaparro concluyó destacando que la iniciativa se está concertando con Asobancaria, la Superintendencia Financiera y el gremio de las Fintech. El objetivo final es encontrar un punto de equilibrio que flexibilice las condiciones del mercado y proteja a las familias más vulnerables.