Falsos guías turísticos retenían y robaban a extranjeros en Cali: cinco personas fueron capturadas

Lo que parecía una invitación a conocer sitios turísticos de Cali terminaba convirtiéndose en una pesadilla para varios visitantes extranjeros. Una estructura delincuencial conocida como ‘Los Guías’ habría utilizado la fachada de servicios turísticos para engañar a sus víctimas, llevarlas a viviendas alquiladas, retenerlas contra su voluntad y obligarlas a entregar su dinero.

La investigación, adelantada por el Gaula de la Policía Nacional, permitió identificar y capturar mediante orden judicial a cinco presuntos integrantes de esta organización en Cali y Barranquilla. Los detenidos son señalados de participar en hechos relacionados con secuestro extorsivo y hurto calificado agravado.

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Según las autoridades, los delincuentes buscaban a sus víctimas en el Bulevar del Río, uno de los sectores turísticos de la capital vallecaucana. Allí se hacían pasar por guías y ofrecían recorridos y actividades que nunca tenían la intención de realizar. Una vez ganaban la confianza de los visitantes, los conducían hasta inmuebles que tenían alquilados, donde los mantenían retenidos durante periodos de entre 24 y 48 horas.

"Se presentaban como guías y mediante engaños los llevaban a diferentes inmuebles donde los obligaban a los turistas a realizar trasferencia bancarias " dijo Coronel Carlos Latorre, Comandante Operativo Policía Metropolitana de Cali.



En algunos casos, los responsables habrían utilizado armas de fuego y sustancias sedantes para controlar a las víctimas. El balance de la investigación señala que nueve personas fueron afectadas por esta modalidad delictiva, entre ellas ocho extranjeros procedentes de Francia, Holanda, Italia, Costa Rica e Israel. Los hechos ocurrieron entre 2024 y 2026 y dejaron pérdidas económicas superiores a los 100 millones de pesos.

Entre los señalados aparece un hombre de 53 años, conocido con el alias de ‘James’, quien, de acuerdo con los investigadores, sería el principal responsable de coordinar las actividades de la organización. Sobre él pesan más de 20 denuncias por presuntas estafas, hurtos y secuestros, registradas desde 2009 en ciudades como Bucaramanga, Cartagena y Medellín.

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Los cinco capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras las audiencias correspondientes, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

