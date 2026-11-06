Un capturado tras persecución policial en Cali: encontraron armas y uniformes de la Sijín

La persecución policial que se registró en el barrio Lourdes, al sur de Cali, dejó como resultado un hombre capturado y varios elementos incautados. El hecho ocurrió, cuando los ocupantes de una camioneta habrían ignorado una señal de pare de los uniformados y acelerado para evitar un registro.

La huida terminó en la carrera 70 con calle 1C, donde el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra un andén. Luego del impacto, uno de los hombres consiguió escapar, mientras que el otro fue detenido por los policías.

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Al inspeccionar la camioneta, los uniformados encontraron armas de fuego y prendas similares a las utilizadas por integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades.

“Se trataba de personas que portaban prendas de uso policial. Gracias a una alerta ciudadana, la Policía atendió el caso y se inició una persecución que terminó con la captura de uno de los sujetos. Este tipo de situaciones suele estar relacionado con actividades delictivas, como el hurto a residencias, dentro del vehículo se encontraron armas”, señaló Javier Garcés, secretario de Seguridad de Cali.



Hasta el momento, no se ha informado la identidad ni la edad del capturado, tampoco se conocen datos sobre el hombre que escapó.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la procedencia de los elementos encontrados y determinar si los ocupantes estarían vinculados con alguna actividad delictiva.