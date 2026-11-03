En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Eva Ferrer
Temblor en Colombia
Daniel Quintero
Jesús de Miguel
Elecciones en Estados Unidos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Tres muertos y dos uniformados heridos tras intensa persecución policial en Valledupar

Tres muertos y dos uniformados heridos tras intensa persecución policial en Valledupar

La Policía logró la incautación de una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9 milímetros, con cinco cartuchos, y una motocicleta marca Boxer, color gris.

Persecusión policial Valledupar.png
Las autoridades desplegaron un plan candado apenas se reportó el homicidio de Juan Alfredo Niño Trillos, alias ‘Águila’.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Un operativo policial de película se vivió en la mañana de este martes, en la diagonal 21 del barrio Primero de Mayo, de Valledupar, donde se protagonizó el homicidio de una persona llamada como Juan Alfredo Niño Trillos, alias ‘Águila’, de 34 años, mientras hacía un cruce de carretera en un camión aparentemente de su propiedad. Lo que inició siendo un atentado, terminó con una suma total de tres personas muertas y dos policías heridos.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial por las personas que presenciaron el ataque, sin embargo, allí se confirmó su fallecimiento por la gravedad de los múltiples disparos en el tórax y en el antebrazo izquierdo. Fueron al menos siete heridas de bala las que había en su cuerpo.

Últimas noticias

Joseph Díaz Henao.
Caribe

Orgullo barranquillero: profesor de la Humboldt es finalista como educador en los Latin Grammy

Muerte por dengue.jpg
Caribe

Murió niño con síntomas asociados al dengue en Atlántico: su salud se deterioró en cuestión de días

Publicidad

El atentado

Fue perpetrado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. Según los reportes, estos le intimidaron y se dieron a la huida tras presuntamente ocasionar las heridas. De inmediato, la Policía activó un plan candado para interceptar a los criminales, quienes generaron un intercambio de disparos en el que ambos resultaron heridos.

Las personas fueron identificadas como Heider Enrique Areiza Olivella, de 27 años, quien presentaba heridas por arma de fuego en el tórax posterior, región intercostal izquierda y brazo izquierdo; y Andrés Ramón Ramos González, quien registraba lesiones en la región abdominal, con orificio de salida en el tórax posterior. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales, donde minutos después se dio su fallecimiento.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Como resultado del procedimiento, la Policía logró la incautación de una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9 milímetros, con cinco cartuchos, y una motocicleta marca Boxer, color gris, elementos que serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

Publicidad

Además, dos uniformados resultaron lesionados: uno presentó una herida por arma de fuego en la entrepierna derecha, con orificios de entrada y salida; mientras que otro sufrió golpes en una rodilla tras una caída. Asimismo, otro agente recibió un impacto en su chaleco balístico, sin que se registraran lesiones.

“De igual manera, durante la persecución se presentó la colisión de una motocicleta policial, dejando afectaciones físicas que no revisten gravedad”, expresó la institución armada en un comunicado.

Publicidad

Es importante señalar que, de acuerdo con los registros policiales, la víctima Juan Alfredo Niño Trillos registraba anotaciones por concierto para delinquir y violencia intrafamiliar; Heider Enrique Areiza Olivella, por homicidio y dos por violencia intrafamiliar; y Andrés Ramón Ramos González, por receptación.

“La Policía Metropolitana de Valledupar continuará adelantando las actuaciones correspondientes, en coordinación con las autoridades judiciales, para esclarecer integralmente estos hechos y reitera su compromiso con la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos”, finaliza la misiva.

Publicidad

Relacionados

Noticias de hoy

Caribe

Valledupar

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad