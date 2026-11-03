Tres muertos y dos uniformados heridos tras intensa persecución policial en Valledupar

Un operativo policial de película se vivió en la mañana de este martes, en la diagonal 21 del barrio Primero de Mayo, de Valledupar, donde se protagonizó el homicidio de una persona llamada como Juan Alfredo Niño Trillos, alias ‘Águila’, de 34 años, mientras hacía un cruce de carretera en un camión aparentemente de su propiedad. Lo que inició siendo un atentado, terminó con una suma total de tres personas muertas y dos policías heridos.

La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial por las personas que presenciaron el ataque, sin embargo, allí se confirmó su fallecimiento por la gravedad de los múltiples disparos en el tórax y en el antebrazo izquierdo. Fueron al menos siete heridas de bala las que había en su cuerpo.

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El atentado

Fue perpetrado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. Según los reportes, estos le intimidaron y se dieron a la huida tras presuntamente ocasionar las heridas. De inmediato, la Policía activó un plan candado para interceptar a los criminales, quienes generaron un intercambio de disparos en el que ambos resultaron heridos.



Las personas fueron identificadas como Heider Enrique Areiza Olivella, de 27 años, quien presentaba heridas por arma de fuego en el tórax posterior, región intercostal izquierda y brazo izquierdo; y Andrés Ramón Ramos González, quien registraba lesiones en la región abdominal, con orificio de salida en el tórax posterior. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales, donde minutos después se dio su fallecimiento.

Como resultado del procedimiento, la Policía logró la incautación de una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9 milímetros, con cinco cartuchos, y una motocicleta marca Boxer, color gris, elementos que serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

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Además, dos uniformados resultaron lesionados: uno presentó una herida por arma de fuego en la entrepierna derecha, con orificios de entrada y salida; mientras que otro sufrió golpes en una rodilla tras una caída. Asimismo, otro agente recibió un impacto en su chaleco balístico, sin que se registraran lesiones.

“De igual manera, durante la persecución se presentó la colisión de una motocicleta policial, dejando afectaciones físicas que no revisten gravedad”, expresó la institución armada en un comunicado.

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Es importante señalar que, de acuerdo con los registros policiales, la víctima Juan Alfredo Niño Trillos registraba anotaciones por concierto para delinquir y violencia intrafamiliar; Heider Enrique Areiza Olivella, por homicidio y dos por violencia intrafamiliar; y Andrés Ramón Ramos González, por receptación.

“La Policía Metropolitana de Valledupar continuará adelantando las actuaciones correspondientes, en coordinación con las autoridades judiciales, para esclarecer integralmente estos hechos y reitera su compromiso con la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos”, finaliza la misiva.

Persecución policial en Valledupar terminó con tres personas muertas y dos uniformados heridos. De acuerdo a los reportes de las autoridades, sicarios asesinaron al conductor de un camión, llamado Juan Niño, alias ‘Águila’. Sin embargo, estos fueron abatidos durante plan candado pic.twitter.com/bpsJfP1tb3 — Blu Caribe (@BLUCaribe) November 3, 2026