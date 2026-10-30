Persecución policial terminó en violento choque: sospechoso se estrelló contra un camión de FedEx

Las persecuciones policiales pueden convertirse en situaciones de alto riesgo tanto para los conductores involucrados como para las personas que transitan por las vías. La velocidad, las maniobras inesperadas y el intento de escapar de las autoridades pueden provocar accidentes de graves consecuencias, especialmente cuando se atraviesan intersecciones con otros vehículos en circulación.

Este tipo de episodios suele ocurrir cuando las autoridades hacen persecuciones a alta velocidad y cómo, en cuestión de segundos, una persecución puede terminar en un violento accidente.

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Sospechoso en fuga chocó contra un camión de FedEx

Un impactante accidente se registró en Council Bluffs, en el estado de Iowa, Estados Unidos, cuando una persecución policial terminó con un automóvil estrellándose directamente contra un camión de la empresa de mensajería FedEx con dos trailer.

El momento quedó registrado en las imágenes de una cámara de tráfico, que captó cómo varios vehículos policiales seguían al sospechoso con las luces de emergencia encendidas.



Durante la huida, el conductor aceleró y atravesó una intersección sin detenerse; al pasar, no se percató de que venía el vehículo de carga y chocó de frente contra la parte delantera. El carro del sospechoso terminó completamente destrozado y salió disparado metros más adelante. Por su parte, el camión de reparto quedó con el frente destruido.

El sujeto estaba siendo perseguido por tres patrullas de la policía, que luego del impacto pararon el lugar para atender la emergencia y posteriormente verificar el estado de salud del sospechoso.

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Por ahora, la información conocida no precisa la identidad del sospechoso, las razones por las que era perseguido ni si hubo personas heridas o fallecidas como consecuencia del impacto.