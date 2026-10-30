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No se dejó tumbar: mujer de 93 años engañó a supuesto estafador

Un hombre de 47 años se presentó en la puerta de la casa de la mujer y los agentes lo arrestaron inmediatamente.

Método de estafa
Método de estafa
Foto: referencia, imagen generada con ChatGPT.
Por: AFP
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

Una mujer de 93 años del oeste de Japón desenmascaró a un supuesto estafador fingiendo caer en el fraude para permitir su arresto, indicó la policía a la AFP el lunes.

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Japón es el país con la población más envejecida del mundo, por detrás de Mónaco. Muchas de esas personas suelen ser víctimas de estafadores. Alrededor de 325.700 millones de yenes (unos 2.000 millones de dólares) fueron robados a través de estafas en ese país.

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La nonagenaria, que vive en la región de Shiga, recibió el miércoles y el jueves llamadas telefónicas de un hombre que se hacía pasar por un policía.

El estafador le dijo que alguien había sacado dinero de su cuenta bancaria sin su autorización y le pidió que le diera su tarjeta bancaria a un hombre, supuestamente también policía, para que las autoridades pudieran verificar su cuenta.

La japonesa, al sospechar que se trataba de una estafa, se lo comentó a su hijo y avisó a la Policía. La mujer decidió esperar en su domicilio la visita del estafador.

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"La familia de esta persona contactó a la policía el miércoles en la noche, y pudimos enviar agentes a su domicilio", declaró a la AFP un responsable local de la policía, de forma anónima.

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Un hombre de 47 años se presentó en la puerta de la casa de la mujer y los agentes lo arrestaron inmediatamente.

La anciana está "en buen estado de salud y (es) muy elocuente", añadió el policía, que instó a las personas mayores a avisar a familiares cuando sospechen ser víctimas de una estafa.

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