Hombre cayó desde cuatro metros tras choque de un carro contra la escalera en la que trabajaba

Las persecuciones policiales y los intentos de escapar de las autoridades pueden convertirse en situaciones de alto riesgo para las personas que se encuentran cerca del lugar. Una maniobra inesperada, especialmente cuando los vehículos invaden espacios destinados a los peatones, puede provocar accidentes con consecuencias graves para personas que nada tienen que ver con los hechos.

Una situación de este tipo se registró en Las Condes, Chile, donde una persecución protagonizada por un grupo de delincuentes terminó con un trabajador gravemente lesionado, luego de que los fugitivos subieran a la acera y chocaran contra la escalera en la que realizaba sus labores.

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Trabajador cayó desde más de cuatro metros durante la persecución

El hecho ocurrió durante la hora del almuerzo en la calle Tajamar, cuando decenas de peatones circulaban por el sector. En ese momento, una camioneta en la que se movilizaban varios delincuentes comenzó a escapar de los inspectores municipales y, para evitar el tráfico vehicular, decidió continuar su recorrido por el andén.

En medio de la maniobra, el vehículo impactó contra una escalera en la que se encontraba un trabajador que hacía labores de instalación de un letrero y conexiones eléctricas. El hombre estaba a más de cuatro metros de altura cuando perdió el equilibrio y cayó.



De acuerdo con el relato de un testigo, el trabajador primero se golpeó contra el automóvil y posteriormente terminó en el suelo. La escena ocurrió en cuestión de segundos y tomó por sorpresa a las personas que transitaban por el lugar.

Tras el accidente, el hombre fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial debido a las lesiones que sufrió por la caída.

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Mientras tanto, los ocupantes de la camioneta continuaron su escape y lograron abandonar el sector a través de un túnel. Hasta el momento, no se conoce información sobre su paradero.

Cuestionamientos al procedimiento de los policías

El accidente también generó varias preguntas sobre la manera en que se desarrolló la persecución. La familia del trabajador lesionado manifestó cuestionamientos frente al procedimiento realizado por los inspectores municipales.

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Al revisar las imágenes del momento junto con un especialista, se identificaron algunos aspectos que llamaron la atención. Entre ellos, la posición de uno de los funcionarios, quien aparentemente se ubicó delante de la camioneta durante parte del procedimiento, en lugar de mantenerse detrás del vehículo.

Cristián Lobos, prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, señaló otros elementos relacionados con las distancias entre los inspectores y los delincuentes, así como algunas señales que pudieron advertir sobre el riesgo de la situación.

*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana.

