Joven, en estado crítico al defender a su madre de ataque de su padrastro.

Un adolescente permanece en estado crítico en República Dominicana luego de resultar gravemente herido cuando, presuntamente, intentó defender a su madre de una agresión por parte de su padrastro. El menor habría intervenido para evitar que el hombre continuara atacando a la mujer, pero terminó siendo víctima de un violento episodio con arma blanca que comprometió varios de sus órganos.

De acuerdo con el relato de la madre, el hecho ocurrió el domingo 25 de octubre, alrededor de las 5:00 de la tarde. Según su testimonio, su pareja, identificado como José Alberto Cabrera, la habría perseguido y agredido con un cuchillo. En medio de la situación, el adolescente se interpuso para protegerla y recibió varias heridas.

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"El niño no sé de dónde salió y se metió y ahí le dio", contó la mujer al medio Noticias S.I.N DO.



Varios órganos afectados

La gravedad de las lesiones obligó a trasladar al joven al Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, donde ingresó con heridas que afectaron órganos del abdomen y el tórax. Dhamelisse Then, directora general del centro médico, explicó que el paciente presentó daños en el pulmón, el diafragma, el estómago, el hígado y una arteria, por lo que fue sometido a una primera intervención quirúrgica para reparar las lesiones.

Sin embargo, su condición continuó siendo delicada y fue necesario realizar una segunda cirugía debido a un sangrado persistente. Según informó la directora del hospital, durante el procedimiento se retiraron aproximadamente 1.500 centímetros cúbicos de sangre. Actualmente, el adolescente permanece intubado, con soporte ventilatorio y bajo estrictos cuidados médicos, mientras continúa en estado crítico.



Por su parte, la Policía Nacional informó que adelanta la búsqueda de José Alberto Cabrera, conocido con el alias de 'Quemao', señalado como presunto responsable del ataque. La madre también reveló que anteriormente su hijo le había manifestado preocupación por el comportamiento de su padrastro y por los maltratos que, según ella, sufría.