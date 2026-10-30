Impactante video muestra momento exacto en que llanta golpea a joven en plena calle

Un impactante accidente quedó registrado en video en la comuna de Providencia, en la región Metropolitana de Chile, cuando una rueda se desprendió de un vehículo y golpeó directamente a un joven de 19 años que caminaba por el sector. Las imágenes muestran el momento en que el neumático avanza dando varios saltos por la calle hasta alcanzar al transeúnte, quien terminó cayendo al suelo por la fuerza del impacto.

El hecho ocurrió durante la mañana del jueves 29 de octubre, cerca de la intersección de San Pío X con Los Leones. El joven transitaba con normalidad por la vía pública cuando fue sorprendido por la llanta, que salió proyectada desde un vehículo y continuó desplazándose a gran velocidad. La situación generó preocupación entre quienes presenciaron el incidente.

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Tras el golpe, varias personas se acercaron para auxiliar al afectado, mientras otro transeúnte intervino para detener el neumático, que todavía seguía en movimiento.

El joven fue trasladado a la Clínica Santa María, en Providencia, donde recibió atención médica. Aunque las imágenes evidencian la fuerza con la que fue impactado, el reporte médico indicó que únicamente presentó contusiones, sin heridas de gravedad.



Video del golpe a joven:

El caso también dejó una explicación por parte del propietario del automóvil del que salió desprendida la rueda. Según un video al que tuvo acceso Canal 13, funcionarios de seguridad municipal se acercaron al vehículo, que permanecía detenido a un costado de la vía, y hablaron con el conductor para conocer lo sucedido. El hombre aseguró que el automóvil había salido recientemente de un taller mecánico.

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"Se salió la rueda. Viene saliendo del taller, hace dos días", manifestó el conductor ante uno de los funcionarios. Además, explicó que iba a buscar el neumático, momento en el que el trabajador municipal le aclaró que la rueda había golpeado a una persona.

El video se viralizó en redes sociales, generando debate y, al mismo tiempo, una reflexión sobre los arreglos que se hacen a un vehículo.