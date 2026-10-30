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Hombre se salvó por segundos de morir en llamas en Indonesia: esto ocurrió

De acuerdo con la información, el incidente ocurrió en un complejo residencial de Bandung, ciudad ubicada en el occidente de Indonesia.

Hombre queda envuelto en llamas tras explosión.jpg
Hombre queda envuelto en llamas tras explosión.
Foto: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

Una situación de peligro puede ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso. Incluso durante actividades tan cotidianas como caminar por la calle, trabajar o hacer un recorrido habitual, una persona puede quedar expuesta a un accidente que ponga en riesgo su vida. Por eso, es importante prestar atención a las condiciones del entorno y tomar precauciones frente al uso y transporte de elementos inflamables.

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Precisamente, un episodio de este tipo ocurrió en Indonesia, donde un vendedor ambulante estuvo a punto de sufrir consecuencias fatales luego de que un cilindro de gas que llevaba consigo explotara mientras trabajaba.

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Hombre se salvó por segundos de morir en llamas

De acuerdo con la información, el incidente ocurrió en un complejo residencial de Bandung, ciudad ubicada en el occidente de Indonesia. Allí, un hombre que se dedicaba a vender albóndigas recorría las viviendas como parte de su jornada habitual, cuando el cilindro de gas que transportaba estalló repentinamente.

La explosión provocó una situación de peligro para el comerciante, quien quedó expuesto a las llamas generadas por el incidente. En un video difundido en redes sociales muestra el momento en que al comerciante se le ve caminando por la calle, cuando de un momento a otro lo que cargaba en los hombros estalló.

El hombre terminó asustado al ver que en la espalda tenía llamas, por lo que corrió en dirección contraria mientras intentaba apagarlas con sus manos. Tras el hecho, logró salir con vida y, pese a lo aparatoso del accidente, únicamente sufrió quemaduras leves.

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Precauciones al transportar cilindros de gas

Es importante manipular adecuadamente los cilindros de gas, especialmente cuando son utilizados para actividades comerciales o gastronómicas, pues el uso llega a ser constante. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Revisar periódicamente que el cilindro, las válvulas y las conexiones no presenten daños o fugas.
  • Transportar los cilindros en posición vertical y asegurarlos para evitar golpes o caídas.
  • Mantenerlos alejados de fuentes de calor, llamas y materiales inflamables.
  • No usar cilindros que presenten corrosión, abolladuras o daños visibles.
  • Si se percibe olor a gas, evitar encender fósforos, accionar interruptores o generar chispas.
  • Ante una fuga, alejarse del lugar y solicitar ayuda a los organismos de emergencia.
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