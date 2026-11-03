En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Eva Ferrer
Temblor en Colombia
Daniel Quintero
Jesús de Miguel
Elecciones en Estados Unidos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Orgullo barranquillero: profesor de la Humboldt es finalista como educador en los Latin Grammy

Orgullo barranquillero: profesor de la Humboldt es finalista como educador en los Latin Grammy

El logro de Joseph Díaz Henao marca un hito para la pedagogía musical nacional.

Joseph Díaz Henao.
Joseph Díaz Henao.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

La educación pública del Caribe y del país alcanzó un reconocimiento de talla continental. El docente barranquillero Joseph Díaz Henao, profesor de música de la Institución Educativa Distrital (I.E.D.) Alexander Von Humboldt, fue seleccionado como finalista del Premio al Educador de Música Latina 2026, galardón otorgado por La Academia Latina de la Grabación y la Fundación Cultural Latin Grammy®.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La distinción fue concedida tras una rigurosa evaluación entre miles de postulaciones de toda América Latina, en la que el educador colombiano recibió un Certificado Oficial y una mención de honor como semifinalista (runner-up) en el comunicado oficial de la organización.

Últimas noticias

Muerte por dengue.jpg
Caribe

Murió niño con síntomas asociados al dengue en Atlántico: su salud se deterioró en cuestión de días

Cifra de homicidios Barranquilla.jpg
Caribe

Octubre, el mes menos violento del año en Barranquilla: bajaron los homicidios y la extorsión

Publicidad

Único colombiano en el podio continental

El logro de Díaz Henao marca un hito para la pedagogía musical nacional, al posicionarse como el único representante de Colombia en integrar el podio continental de esta edición, compartiendo el cuadro de honor junto a pedagogos de Argentina y Brasil.

De acuerdo con el docente, esta distinción internacional respalda directamente el trabajo de formación que se imparte en las aulas públicas de Barranquilla:

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"El reconocimiento valida el semillero infantil Pequeños Músicos y los ensambles escolares en una de las instituciones oficiales insignia de la ciudad".

Publicidad

Campaña para dotar de instrumentos a la escuela pública

A pesar de la alta distinción obtenida en el certamen continental, el primer lugar de la convocatoria, que incluía una dotación económica destinada a instrumentos musicales, fue adjudicado a la representación de Argentina. Por esta razón, el maestro inició una cruzada de visibilización orientada a conseguir respaldo institucional y donaciones privadas que beneficien a los niños y jóvenes del colegio oficial:

Publicidad

"El premio (con dotación económica en instrumentos) se quedó en Argentina con el primer puesto, por lo que estamos visibilizando el logro para articular apoyos institucionales y donaciones que permitan dotar de instrumentos a los niños de la escuela pública", afirmó.

Relacionados

Latin Grammy

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad