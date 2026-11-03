Orgullo barranquillero: profesor de la Humboldt es finalista como educador en los Latin Grammy

La educación pública del Caribe y del país alcanzó un reconocimiento de talla continental. El docente barranquillero Joseph Díaz Henao, profesor de música de la Institución Educativa Distrital (I.E.D.) Alexander Von Humboldt, fue seleccionado como finalista del Premio al Educador de Música Latina 2026, galardón otorgado por La Academia Latina de la Grabación y la Fundación Cultural Latin Grammy®.

La distinción fue concedida tras una rigurosa evaluación entre miles de postulaciones de toda América Latina, en la que el educador colombiano recibió un Certificado Oficial y una mención de honor como semifinalista (runner-up) en el comunicado oficial de la organización.

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Único colombiano en el podio continental

El logro de Díaz Henao marca un hito para la pedagogía musical nacional, al posicionarse como el único representante de Colombia en integrar el podio continental de esta edición, compartiendo el cuadro de honor junto a pedagogos de Argentina y Brasil.



De acuerdo con el docente, esta distinción internacional respalda directamente el trabajo de formación que se imparte en las aulas públicas de Barranquilla:

"El reconocimiento valida el semillero infantil Pequeños Músicos y los ensambles escolares en una de las instituciones oficiales insignia de la ciudad".

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Campaña para dotar de instrumentos a la escuela pública

A pesar de la alta distinción obtenida en el certamen continental, el primer lugar de la convocatoria, que incluía una dotación económica destinada a instrumentos musicales, fue adjudicado a la representación de Argentina. Por esta razón, el maestro inició una cruzada de visibilización orientada a conseguir respaldo institucional y donaciones privadas que beneficien a los niños y jóvenes del colegio oficial:

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"El premio (con dotación económica en instrumentos) se quedó en Argentina con el primer puesto, por lo que estamos visibilizando el logro para articular apoyos institucionales y donaciones que permitan dotar de instrumentos a los niños de la escuela pública", afirmó.

