Con protesta, estudiantes de universidades públicas en Medellín pidieron recursos urgentes

En medio de un tenso panorama por lo que fueron las manifestaciones pro palestina en Medellín el pasado martes y todo lo que ha acarreado la intervención de las autoridades allí, se llevó a cabo una nueva jornada de protesta este viernes en la ciudad.

Esta vez, aunque se vieron varias banderas de Palestina durante el recorrido, estudiantes del Tecnológico de Antioquia, el ITM, la Universidad de Antioquia y la Universidad nacional sede Medellín se hicieron presentes para reclamar que no haya más crisis financiera en estas instituciones, pese a que hace pocos días se descartó el proyecto en la Asamblea del departamento que buscaba modificar la estampilla, uno de los mecanismos para obtener recursos.

Sobre los motivos de la protesta y la petición a que se respete este derecho, se refirió María Isabel Duque, representante de los profesores ante el consejo superior de la Universidad de Antioquia, quien pidió que sea respetado el derecho a la protesta.

"Son marchas del profesorado y el estudiantado de todas las universidades de la ciudad, precisamente en defensa, haciendo un llamado a la Cámara de Representantes, porque en estos momentos estamos pendientes de dos debates para que se pruebe la modificación de los artículos 86 y 87 de la ley 30, que implican una mayor financiación para la educación pública, es necesario que eso se apruebe este año", expuso la docente.



El recorrido comenzó cerca de las 11 de la mañana en Punto Cero, por lo que fue cerrada la calle Barranquilla, luego recorrió la Autopista Norte a las afueras de la Universidad Nacional, pasó por la autopista Sur a la altura del barrio Carlos E Restrepo y avanzó hacia el Sur, tomando la calle San Juan; por lo que la Secretaría de Movilidad adelantó cierres viales conforme los manifestantes iban avanzando en su recorrido. Durante la manifestación se hicieron presentes también funcionarios de la Personería, Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad.

"Queremos hacernos sentir de manera pacífica y que respeten la movilización del estudiantado y del profesorado, que se realiza de manera pacífica. No pretendemos parar la universidad, porque eso no tiene sentido en una crisis como la que hoy estamos", agregó.

Justamente sobre la situación de la UdeA, los presentes dijeron arengas contra el gobernador Andrés Julián Rendón y el rector John Jairo Arboleda; en medio del plan de austeridad que viene aplicando en la institución y que ha generado inconformidades en estudiantes y docentes.

A la par, uniformados de la UNDMO se instalaron a las afueras de la Universidad Nacional, preparados ante cualquier situación, pero según las autoridades en el Puesto de Mando Unificado no tuvieron que intervenir y la jornada solo dejó algunos grafitis en paredes y paraderos de la ciudad. Según el puesto de mando unificado, unos 400 estudiantes participaron de esta protesta.