Colombia homenajea a sus artistas y celebra la música con los Latin Grammy //

Colombia homenajeó este martes en Bogotá a sus artistas en el 'Best New Artist Showcase' de la Academia Latina de la Grabación, un encuentro que reunió a Juliana, Ela Taubert, Manuel Medrano y Piso 21 para impulsar a las nuevas generaciones de la música latina.

"Colombia es un gran semillero de talento. Ha aportado propuestas maravillosas a la música latinoamericana", dijo a EFE el CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, quien destacó que el país suma cerca de cuarenta nominados a los Latin Grammy.

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El encuentro forma parte de una iniciativa que la Academia puso en marcha en 2022 y que, en sus anteriores ediciones, ha pasado por ciudades como Las Vegas, Buenos Aires, Ciudad de México, Miami, San Juan, São Paulo y Sevilla.

El formato reúne a artistas vinculados a la categoría de Mejor Nuevo Artista para dar visibilidad a las nuevas generaciones de la música latina.



La cantante bogotana Juliana, una de las anfitrionas del evento y ganadora de ese galardón en 2021, celebró que la iniciativa tenga lugar en su ciudad y destacó su capacidad para inspirar a quienes comienzan su camino en la industria musical.

Foto: suministrada

"Los sueños se construyen con las realidades, cómo los trabajas con amor", afirmó la vocalista, quien consideró que escuchar las experiencias de otros músicos puede convertirse en "combustible para los sueños" de las nuevas generaciones.

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Por su parte, el cantante Gusi, nominado este año a Mejor Álbum Cumbia/Vallenato, reivindicó esos géneros como parte de la identidad musical colombiana y defendió la colaboración entre artistas para llevar estos sonidos a nuevas audiencias dentro y fuera del país.

"Nuestro mundo vallenato tiene mucho todavía por resaltar, tiene mucho todavía por descubrir", señaló el músico, quien destacó la importancia de trabajar conjuntamente para dar mayor visibilidad a estos géneros y acercarlos también a los jóvenes.

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Carlos Vives, quien acompañó a estos artistas al igual que Andrés Cepeda, destacó el cariño que recibe de las nuevas generaciones de músicos, que lo invitan a participar en sus proyectos y reconocen su trayectoria.

"Hay algo ahí del camino que escogí, del trabajo que hemos hecho que las nuevas generaciones, lo han valorado mucho y estoy ahí cantando con ellos", comentó el afamado artista, quien atribuyó ese reconocimiento a su apuesta por acercarse a los músicos jóvenes, que, entre risas reconoció que no le "dejan envejecer".

Vives -quien participa en 'Aquí seguiré', la última canción de Juliana junto a otros artistas como Nidia Góngora y Herencia de Timbiquí- felicitó a la Academia por esta iniciativa, que en cada edición impulsa a jóvenes artistas a seguir creyendo en sus carreras musicales.