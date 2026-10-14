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Blu Radio  / Entretenimiento  / Street Fighter llega al cine entre nostalgia y nuevas audiencias

Street Fighter llega al cine entre nostalgia y nuevas audiencias

Más que apostar por una historia realista, la película abraza el espíritu fantástico y exagerado que caracteriza al videojuego.

Street Fighter.jpg
Street Fighter //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

La franquicia de videojuegos Street Fighter da el salto nuevamente a la pantalla grande con una película que busca conectar con las nuevas generaciones sin dejar de lado la nostalgia de quienes crecieron frente a las máquinas de arcade. La cinta llega a los cines del país este 15 de octubre, dirigida por Kitao Sakurai y protagonizada por algunos de los personajes más reconocidos del universo creado por Capcom.

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En el centro de la historia están Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), dos luchadores que vuelven a encontrarse cuando Chun-Li (Callina Liang) los recluta para participar en el próximo Torneo Mundial de Guerreros. El enfrentamiento reúne a combatientes con diferentes técnicas, motivaciones y estilos, mientras los protagonistas deben enfrentarse también a aspectos de su pasado.

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Más que apostar por una historia realista, la película abraza el espíritu fantástico y exagerado que caracteriza al videojuego. El resultado es una cinta divertida y entretenida, que en algunos momentos puede parecer absurda, pero cuya exageración encaja con el universo de Street Fighter. Las peleas cumplen y la elección de los actores permite reconocer en pantalla la personalidad de los personajes que durante décadas han acompañado a los jugadores.

Quienes busquen una película de acción con una trama sólida y realista podrían encontrar algunos motivos de decepción. Sin embargo, su principal apuesta parece estar en el entretenimiento, la diversión y la posibilidad de compartir una tarde de cine recordando a personajes que marcaron a toda una generación.

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De las máquinas arcade al cine

Street Fighter nació en 1987 como un videojuego de arcade desarrollado y publicado por Capcom. Cuatro años después, Street Fighter II: The World Warrior amplió la franquicia e incorporó personajes como Chun-Li, Guile, Blanka, Dhalsim, Zangief y E. Honda, convirtiendo la saga en uno de los grandes referentes de los videojuegos de pelea.

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Ahora, aquella generación que descubrió a Ryu y Ken en las máquinas arcade tiene una nueva oportunidad de reencontrarse con ellos en las salas de cine, mientras una nueva audiencia descubre el universo de Street Fighter.

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