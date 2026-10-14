Entre vallenato, reguetón y balada: Maisak cuenta la historia detrás de su primer álbum

Nació en Venezuela, pero desde niño creció en Colombia, donde encontró en el vallenato de Diomedes Díaz una de sus mayores influencias musicales. A la fecha, el cantante considera al ‘Cacique de La Junta’ su principal referente y reconoce que su música le enseñó a componer desde el corazón. Hoy, Maikel Rafael Rico Torres, conocido artísticamente como Maisak, convierte historias y experiencias personales en canciones, mientras trabaja para cambiarles la vida a las personas que ama.

Feid fue uno de los primeros artistas en confiar en su talento. Su colaboración en ‘Se Me Olvida’, lanzada en 2024, le dio un impulso importante a su carrera. Lo que para algunos podía ser un éxito pasajero terminó convirtiéndose en una oportunidad para consolidar su propuesta musical.

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Dos años después, Maisak presenta su primer álbum de estudio, ‘Vallenatico Pa La Disco’, un nombre que recoge el lema que lo ha acompañado durante años y resume parte de la identidad musical que busca proyectar.

“Se alineó todo. Igual, ya era algo que venía trabajando hace mucho tiempo también, como el álbum, en poder sacar un álbum por fin. Pero estaba en la construcción también de mí, de Maisak, del sonido, de perfeccionar todas esas cositas que sentía que faltaban. Así que creo que este es el momento, no había otro. Se dio aquí, en el momento perfecto para que saliera este álbum”, expresó el artista en diálogo con Blu Radio.



Maisak // Foto: Royalty Records

El lado más íntimo de Maisak: los códigos y recuerdos detrás de sus canciones

Con 17 canciones y varias colaboraciones, ‘Vallenatico Pa La Disco’ recorre diferentes momentos de la trayectoria de Maisak y muestra las distintas maneras en las que ha aprendido a contar sus historias. El proyecto también le permitió experimentar con nuevos sonidos y ritmos, sin dejar de lado las experiencias personales que han marcado su camino.

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Uno de los temas más representativos de esa faceta es ‘La Envidia’, una canción en la que el artista repasa parte de su recorrido reconoce los obstáculos que ha superado y reflexiona sobre lo que ha tenido que vivir para llegar hasta donde está.

Más que un ejercicio de memoria, el tema se convirtió en una oportunidad para expresar situaciones que hasta ahora había mantenido en reserva. Entre recuerdos, códigos y referencias a personas y momentos importantes de su carrera, Maisak construye una de las canciones más personales del álbum.

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“A lo mejor no todo el desahogo, pero sí dije cosas que a lo mejor la gente no sabía. Hay parte de códigos ahí como bien dichos, la verdad. Y creo que contar la historia de lo que llevo de carrera estaba como cool. Es una canción que me identifica demasiado también, entonces como que me generaba mucho sentimiento esa canción”, contó.

Maisak y el álbum que representa un antes y un después en su carrera

A lo largo de su trayectoria, Maisak ha colaborado con figuras como Maluma, Feid, Ryan Castro, Jay Wheeler y Justin Quiles. Sin embargo, la publicación de su primer álbum de estudio representa un paso diferente: reunir su identidad musical, sus experiencias y sus apuestas creativas en un proyecto que refleja quién es como artista.

Para Maisak, el propósito de estas canciones no está condicionado únicamente por su potencial comercial. Aunque espera que el público conecte con su música, también considera importante crear desde la honestidad y compartir aquello que realmente quiere transmitir.

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“Yo creo que es por eso mismo. Yo como que di sin pensar que, si se va a pegar, pues se pega. Si no, no pasa nada. Es lo que sentí y es lo que quise transmitir con cada canción. Cuando uno hace música, no piensa solamente en eso. Obviamente, hay un gran porcentaje de fe en que la gente conecte con las canciones, pero también es algo que le das a la gente porque te nació y porque te gustó lo que estabas haciendo en el momento. Y si a la gente le gusta, ya eso es doble gol: te gusta a ti y le gusta a la gente”, explicó.

Con ‘Vallenatico Pa La Disco’, el cantante busca mostrar una faceta más personal y reafirmar una identidad en la que convergen sus raíces vallenatas y los sonidos urbanos que han acompañado su crecimiento musical.

Maisak // Foto: Mateo García

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Bogotá será escenario del primer gran show de Maisak

El lanzamiento de su primer álbum también coincide con una nueva etapa en su carrera: Maisak se prepara para ofrecer su primer gran espectáculo en Bogotá, una presentación que representa un paso importante en su consolidación artística.

El concierto será una oportunidad para llevar al escenario las canciones de ‘Vallenatico Pa La Disco’, reencontrarse con sus seguidores y mostrar la evolución musical que ha construido durante los últimos años.

“Este 6 de noviembre vamos a estar en el Royal Center, Bogotá. A un concierto, un show, primeramente, que es mi primer show solo. Bogotá es una de mis ciudades principales en cuanto a escuchas de mi música y eso. Entonces creo que va a ser especial. Creo no, estoy seguro de que va a ser especial. Estoy seguro de que la gente después de ahí va a salir aliviada, terapiada de las tusas. Y qué bueno ver, qué bueno ver la gente, sentir ahí de cerca. Creo que es un venue que te permite estar ahí bien cerca a los fans. Entonces nada, va a ser muy especial, es lo único que sé”, puntualizó.