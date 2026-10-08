Maisak estrena su primer álbum que fusiona el vallenato con los sonidos urbanos

Maisak presenta oficialmente Vallenatico Pa La Disco, su primer álbum de estudio y uno de los proyectos más personales de su carrera. Lanzado este 8 de octubre de 2026, el disco reúne las raíces caribeñas del artista con sonidos urbanos, en una propuesta que combina la tradición del vallenato con géneros como el reguetón, la kizomba, el dancehall, el reggae y la balada.

Para el cantante y compositor colombiano, esta producción representa una oportunidad de mostrar quién es a través de sus canciones. “Este álbum es una deuda saldada conmigo y con mis fans. Un disco urbano desde lo que realmente me representa, llevando mi influencia del vallenato, especialmente en las letras, a canciones con las que la gente pueda identificarse”, expresó Maisak.

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El artista, a quien han llamado “el arquitecto de emociones ajenas”, encuentra en las experiencias de otras personas la inspiración para construir historias musicales. “Vallenatico Pa La Disco es, justamente, mi manera de contar esas historias, pero con mi esencia”, afirmó.

Foto: Mateo García

‘El Círculo’: historias que nacen de la gente

El concepto central del álbum parte de El Círculo, una idea inspirada en las parrandas tradicionales de su tierra natal. Este espacio simboliza la unión, la igualdad y el intercambio de experiencias, donde las historias individuales terminan convirtiéndose en relatos compartidos.

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Bajo esa filosofía, Maisak resume su propuesta artística con una premisa: “Historias que vienen de la gente y vuelven a la gente en forma de canciones”. El álbum recorre distintas etapas del amor y el desamor, desde el deseo y la entrega hasta la decepción, la rabia, la nostalgia y la esperanza.

Esta mezcla de emociones también define su manera de entender la música. En una entrevista anterior con Blu Radio, el artista explicó que no busca encasillarse en un solo género. “A mí me encanta, yo siempre digo que mi música no está en una casilla. Simplemente es lo que me corre en el momento, lo que fluye, lo que sienta”, señaló.

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La producción incluye canciones como Dejarte Ir, elegida como focus track, además de 3 Minutos, Mi Flaca, Mi Amor, Mi Bebé, Distancia, Pretty Gyal, "Dos Copas de Vino" y "Casi Algo". También reúne colaboraciones con Gangsta, J Quiles, Hamilton, Pipe Peláez, Jay Wheeler y Jory Boy, así como el remix de "Te Entiendo" junto a Feid y Maluma.

Maisak, Feid y Maluma // Foto: Christian Álvarez

De la viralidad a consolidar su identidad musical

El lanzamiento llega después de un periodo de crecimiento para Maisak, quien ganó reconocimiento internacional en 2024 con "Se Me Olvida", junto a Feid. Desde entonces, su presencia en la escena urbana colombiana se ha fortalecido con canciones virales, colaboraciones y nuevas oportunidades profesionales.

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En su recorrido también destaca "Casi Algo", junto a Jay Wheeler, que alcanzó los 10 millones de reproducciones durante su primera semana, además de los reconocimientos de Disco de Oro por Otra Vida y Disco de Platino por Descaro 2.0, entregados por Royalty Records.

Sin embargo, el artista ha insistido en que su carrera no debe definirse únicamente por las etiquetas de la industria. “Yo no me considero un artista emergente, la verdad. No me considero un artista que hace música y creo que no deberían llamarle artista emergente a ningún talento”, manifestó anteriormente en diálogo con Blu Radio.

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“Considero que soy un artista que está en una etapa muy bonita, que está haciendo el proceso, que está dando buena música, que está representando con música”, agregó.

Otro momento significativo fue su colaboración con Maluma en "Un Polvito +", un encuentro que materializó un sueño que Maisak había compartido públicamente. En octubre de 2024, el artista había expresado su deseo de grabar con quien considera uno de sus referentes musicales. Tiempo después, ambos coincidieron en el estudio y dieron forma a la canción.

Feid encabeza al lado de Maisak los estrenos musicales // Foto: Universal Music

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Una propuesta visual que acompaña el viaje emocional

La experiencia de Vallenatico Pa La Disco también se construye desde lo visual. Los conceptos de comunidad, tiempo, pensamiento y distancia acompañan una narrativa inspirada en el recorrido del sol, desde el amanecer hasta el anochecer. Los visualizers conectan las canciones como parte de una misma historia.

Esta apuesta responde a una visión artística en la que la música debe conectar con diferentes estados de ánimo. Como ha explicado Maisak sobre sus canciones: “Con mis canciones te puedes enamorar, perrear y llorar perreando”.

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Con este lanzamiento, el artista busca tender un puente entre la tradición colombiana y los sonidos de las discotecas contemporáneas. Su agenda también incluye una presentación en el Royal Center de Bogotá, programada para el 6 de noviembre de 2026.

Vallenatico Pa La Disco representa así una declaración de identidad para Maisak: una manera de reivindicar sus raíces caribeñas, narrar las experiencias de su público y explorar nuevas posibilidades dentro de la música urbana latinoamericana.