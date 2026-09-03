Maisak y Jay Wheeler le ponen voz a las historias que nunca llegaron a ser

Maisak y Jay Wheeler vuelven a unir sus voces en “Casi Algo”, una colaboración que explora el dolor, la nostalgia y la incertidumbre de aquellas relaciones que nunca llegaron a convertirse oficialmente en una pareja, pero que dejaron una huella. El sencillo representa la segunda colaboración entre los artistas y hace parte del próximo álbum de Maisak, “Vallenatico Pa' La Disco”.

La canción nace de una premisa tan sencilla como universal: “duele más un ‘casi algo’ que cualquier ex”, una experiencia marcada por la idealización de lo que pudo ser y la dificultad de aceptar que una historia llegó a su final sin haber comenzado por completo.

“El tema habla de esa etapa de la tusa en la que uno todavía está en negación y se aferra a pensar que quizás la historia no ha terminado del todo. Es para esas relaciones que no eran nada, pero a la vez lo eran todo, dejando una huella”, explica Maisak.

El artista colombiano también destaca la importancia de trabajar nuevamente con Jay Wheeler, intérprete puertorriqueño reconocido por sus canciones románticas. “Crecí haciendo covers de su música y poder colaborar con él me parece muy bonito”, afirma.



Maisak // Foto: suministrada

Un videoclip sobre lo que pudo ser

El videoclip de “Casi Algo” utiliza el círculo como símbolo de los ciclos emocionales y de esas historias que comienzan, conectan y terminan. La producción transcurre durante un solo día, desde el amanecer hasta el anochecer, y sigue el encuentro de Maisak con una mujer con quien existe una conexión genuina, pero que finalmente no puede quedarse.

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Maisak se prepara para Bogotá

El lanzamiento llega en un momento clave para la carrera de Maisak, quien se presentará el próximo 6 de noviembre en el Royal Center de Bogotá, en el que será uno de los shows más importantes de su trayectoria.

El artista, nacido en Venezuela y criado en Santa Marta, también ha destacado como compositor de éxitos para figuras como Maluma, Silvestre Dangond, Grupo Frontera, Peso Pluma y Manuel Turizo.