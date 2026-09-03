Blessd y Anuel AA lanzan sencillo que reafirma la conexión artística y personal de ambos

Blessd y Anuel AA vuelven a unir sus voces en “Capcana Cocoa”, una colaboración que reafirma la conexión artística y personal que los dos exponentes de la música urbana han construido con el paso del tiempo. El lanzamiento llega en medio de la gira latinoamericana “E.P.H.D.M. – El Peor Hombre del Mundo” del artista colombiano.

La complicidad entre ambos comenzó a hacerse evidente antes del estreno, cuando compartieron varios momentos en Punta Cana, República Dominicana, donde dejaron escuchar fragmentos de la canción y anticiparon a sus seguidores el nuevo encuentro musical. Blessd confirmó posteriormente el lanzamiento a través de sus redes sociales, destacando la cercanía con el puertorriqueño al llamarlo “mi hermanito”.

Musicalmente, “Capcana Cocoa” combina elementos de atracción, lujo, deseo y vida nocturna, conceptos habituales dentro del universo creativo de ambos artistas. El “splash de cocoa” se convierte en uno de los protagonistas de la canción, asociado a la presencia de una mujer que permanece en la memoria del intérprete y a una atmósfera marcada por aromas, celebración y excesos.

Foto: suministrada

Un videoclip grabado en República Dominicana

La identidad visual del sencillo también está ligada al Caribe. El videoclip oficial fue grabado en Cap Cana y estuvo bajo la producción de Dypa Company, compañía que ya ha trabajado anteriormente con Blessd. Las imágenes buscan trasladar la espontaneidad y el ambiente de disfrute que acompañaron el encuentro entre los artistas.



La producción musical estuvo a cargo de Los Money Makers, dúo integrado por los hermanos Deezy y Prime, colaboradores habituales en el desarrollo del sonido de Blessd.

“Capcana Cocoa” representa un nuevo capítulo en la historia musical de Blessd y Anuel AA, quienes anteriormente compartieron canciones como “Mírame Remix” y “Deportivo”. Ahora, ambos vuelven a encontrarse para sumar una nueva colaboración a sus respectivas trayectorias.