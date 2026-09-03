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De La Rose llega por primera vez a Bogotá: precios, localidades y lo que debe saber

Con tan solo 24 años, De La Rose ha construido una carrera en ascenso impulsada por éxitos virales.

De La Rose.jpg
De La Rose //
Foto: Instagram @delarosepr
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

La nueva generación del urbano latino tiene en De La Rose una de sus voces más prometedoras. La cantante y compositora puertorriqueña, de 24 años, llegará a Bogotá el próximo 19 de diciembre para ofrecer su primer concierto en solitario en Colombia, en el Royal Center.

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Reconocida por una propuesta que combina reggaetón melódico, trap, R&B y sonidos alternativos, De La Rose ha construido una carrera ascendente gracias a éxitos virales y colaboraciones con figuras como Omar Courtz, Mora, Quevedo, Rauw Alejandro y Myke Towers. También ha estrechado vínculos con artistas colombianos como Ryan Castro, Blessd y Kris R.

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Su álbum debut, FX DE LA ROSE, representó un punto de inflexión en su trayectoria y consolidó una identidad artística que la posiciona entre las apuestas femeninas más destacadas del género urbano contemporáneo.

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De La Rose //
Foto: Instagram @delarosepr

Una conexión especial con Colombia

El público colombiano se ha convertido en una de las comunidades más activas alrededor de su música. Por ello, su presentación en Bogotá promete ser un encuentro con sus principales éxitos, nuevas canciones y la energía que caracteriza su propuesta.

La preventa para fans y preinscritos comenzará el 3 de septiembre a las 10:00 a. m. y estará disponible hasta el 4 de septiembre a las 9:59 a. m. La venta general iniciará ese mismo día a las 10:00 a. m.

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Las entradas estarán disponibles a través de TuBoleta. El evento será para mayores de 12 años; los menores deberán asistir acompañados de un adulto.

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Estos son los precios

Boletería general

  • VIP: $260.000 + $46.400 de servicio — Aforo: 1.660
  • Preferencial: $180.000 + $32.100 de servicio — Aforo: 822

Paquetes VIP

  • Qué Vas a Hacer Hoy: $440.000 + $78.500 de servicio — Aforo: 100
  • Nubes: $360.000 + $64.200 de servicio — Aforo: 100
  • Fast Pass: $70.000 + $12.500 de servicio — Aforo: 100
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