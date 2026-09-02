El Festival Internacional de Cine de Cartagena abrió su convocatoria 2027: así puede participar

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, FICCI, abrió oficialmente la convocatoria para su edición número 66, que se realizará entre el 6 y el 11 de abril de 2027 en Cartagena.

La invitación está dirigida a cineastas, productores, agentes de ventas y distribuidores de Colombia, Iberoamérica y otros lugares del mundo, quienes podrán presentar sus películas y proyectos hasta el 29 de noviembre de 2026 a través de la plataforma Festhome.

La edición 66 busca reunir distintas expresiones del cine contemporáneo y abre espacio para largometrajes y cortometrajes de ficción, documental, ensayo, animación y propuestas experimentales, sin restricciones relacionadas con las temáticas, técnicas o formas narrativas.

Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Suministrada.

De acuerdo con el festival, las obras serán evaluadas por un comité curatorial integrado por profesionales y cineastas nacionales e internacionales, bajo la supervisión de la Dirección Artística.



Diez secciones y un espacio para proyectos en proceso

La convocatoria del FICCI 66 contempla 10 secciones oficiales: Competencia Colombia, Competencia Iberoamérica, Competencia Cine en los Barrios, Internacional, (S) paces of Time, Cortometrajes Universitarios, De Indias, Tierra Adentro, Cines Afros y Cines Indígenas.

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A estas categorías se suma Work in Progress (WIP), un espacio dirigido a proyectos que todavía no están terminados, pero que se encuentran en una etapa avanzada de edición.

En el caso de WIP, podrán participar largometrajes y cortometrajes colombianos, así como largometrajes iberoamericanos de ficción, documental y ensayo. Los proyectos seleccionados podrán acceder a servicios de postproducción, entre ellos conformación, colorización, mezcla sonora y elaboración del máster DCP.

Además, tendrán la posibilidad de presentar sus trabajos ante representantes de la industria cinematográfica, como agentes de ventas, distribuidores, exhibidores y productores.

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Uno de los principales atractivos de la convocatoria es la bolsa de premios. Para su edición de 2027, el FICCI contempla entregar hasta 100.000 dólares, distribuidos entre las diferentes competencias, secciones y el Work in Progress.

Además, otros espacios como la sección De Indias está dirigida a obras relacionadas con Cartagena y Bolívar, ya sea por su producción, rodaje o por la procedencia de sus realizadores, productoras, escuelas, universidades o colectivos.

Por su parte, Cines Afros y Cines Indígenas están abiertas a obras de cualquier nacionalidad que aborden las miradas, memorias, tradiciones, cosmogonías y reivindicaciones históricas de pueblos afrodescendientes e indígenas.

La directora general del FICCI, Margarita Díaz, señaló que la convocatoria busca identificar las nuevas películas y miradas que están surgiendo en Colombia, Iberoamérica y otras regiones, además de generar espacios para cinematografías y comunidades que buscan conectar sus historias con nuevos públicos.

Estas son las fechas para participar

Las inscripciones estarán abiertas desde el 31 de agosto hasta el 29 de noviembre de 2026. Quienes quieran acceder a las tarifas tempranas podrán inscribirse hasta el 31 de octubre de 2026, con un 16 % de descuento para cortometrajes y largometrajes y un 50 % para las postulaciones de largometraje colombiano e iberoamericano en WIP.

🎬 ¡Abrimos convocatoria!



Cineastas de Colombia, Iberoamérica y el mundo: ya pueden postular sus obras al #FICCI66



📲 Postula en Festhome hasta el 29 de noviembre. Tarifa temprana hasta el 31 de octubre.



Hazlo aquí: https://t.co/TX0yRp3jPE



Nos vemos en el #FICCI66🎥 pic.twitter.com/uMyZxVyn7c — Festival Internacional de Cine de Cartagena (@_FICCI_) September 1, 2026

Algunas categorías no tendrán costo de inscripción, aunque sí deberán asumir la tasa de envío establecida por la plataforma. Entre ellas están Cortometrajes Universitarios, Tierra Adentro, De Indias y WIP Colombia - Cortometraje.

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Los resultados de la convocatoria serán anunciados en marzo de 2027, durante la rueda de prensa de lanzamiento del festival.

Las películas y proyectos interesados deberán realizar su postulación a través de Festhome, de acuerdo con las bases, requisitos y condiciones establecidos por el FICCI.

El FICCI también mantiene su condición de festival calificador para largometrajes documentales y cortometrajes de los Premios Óscar, lo que puede ampliar las posibilidades de circulación internacional de las obras seleccionadas.