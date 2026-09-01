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Blessd regresa a Argentina con 'El Peor Hombre del Mundo Tour'

El artista colombiano se presentará el próximo 4 de noviembre en C Art Media, Buenos Aires, como parte de una nueva etapa de su gira internacional.

Blessd
Blessd //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 1 de sept, 2026

Blessd continúa consolidando su proyección internacional y confirmó su regreso a Argentina con “El Peor Hombre del Mundo Tour”. El artista colombiano se presentará el próximo 4 de noviembre de 2026 en C Art Media, Buenos Aires, en un concierto que representa una nueva etapa en la expansión de su carrera fuera de Colombia.

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La presentación marcará un nuevo encuentro entre el cantante paisa y el público argentino, aunque en esta ocasión Blessd llegará como protagonista absoluto de su propio espectáculo. Su relación con Argentina se remonta a octubre de 2022, cuando se presentó en el estadio Vélez Sarsfield como invitado de Maluma. En aquella oportunidad interpretaron juntos “Imposible”, mientras que Blessd también conectó con los asistentes gracias a “Medallo City”.

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Cuatro años después, el panorama refleja el crecimiento de un artista que nació musicalmente en Medellín y que hoy cuenta con una sólida presencia en distintos escenarios internacionales.

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Blessd //
Foto: AFP

Una gira impulsada por el éxito de Blessd

Con más de 26 millones de oyentes mensuales en Spotify, Blessd atraviesa uno de los momentos de mayor expansión de su carrera. El repertorio de “El Peor Hombre del Mundo Tour” reunirá canciones que han marcado diferentes etapas de su trayectoria, como “Mírame”, “Yogurcito” y “Deportivo”, además de los temas de su más reciente proyecto discográfico.

El álbum “El Peor Hombre del Mundo” debutó en el primer lugar del Top Albums Debut Global de Spotify, consolidando un nuevo hito para el artista colombiano.

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La conexión de Blessd con Argentina

La relación musical de Blessd con la escena argentina también se ha fortalecido mediante colaboraciones. En enero de 2025 presentó “ARGENTINA”, junto a Midel, Alan Gomez y Elixir, uniendo su propuesta urbana con talentos locales.

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