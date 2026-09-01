Todo listo para que el sabor de Omakase de Álvaro Díaz llegue a Bogotá

Luego del exitoso Movistar Arena de 2025, a Bogotá regresa el reconocido Álvaro Díaz para una noche en donde prepara un "menú" para todos sus fanáticos con todo lo mejor de su repetorio musical, desde las primeras canciones hasta grandes feat como con Feid.

‘OMAKASE’ es un álbum conceptual en el que Álvaro Díaz utiliza la experiencia gastronómica japonesa del mismo nombre como metáfora de su proceso creativo. El artista se presenta como el chef que guía al oyente a través de un menú musical dividido en cuatro etapas: Crudo, donde nacen las ideas; Sazón, donde los sonidos y emociones toman forma; Transformación por fuego, que representa los momentos de mayor intensidad emocional; y Sentimiento/Corazón, el resultado final que expone su lado más íntimo y personal. Así, cada canción funciona como un plato dentro de una experiencia diseñada para ser disfrutada de principio a fin.

Álvaro Díaz // Foto: suministrada

El tour ya arrancó y el turno para Bogotá será el 3 y 4 de septiembre en el Movistar Arena. La capital ya está lista para el show del puertorriqueño que, incluso, rumores han mencionado la posibilidad de la presencia de Feid como invitado, teniendo en cuenta la estrecha relación que tienen desde hace años. Esto como posibilidad y nada concreto.

Para la gira, Díaz seleccionó a artistas puertorriqueños emergentes, dando a distintos artistas de la isla la oportunidad de presentar su música ante nuevas audiencias en todo el continente americano. Los artistas invitados incluye a Melodie, Papi Sousa, AvilaWTF & Yensanjuan, Matt Louis, y Lockward. La selección reafirma el compromiso de Díaz con abrir espacios para el talento puertorriqueño y ayudar a construir una audiencia global para la próxima generación de artistas que surge de la isla.