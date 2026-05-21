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Blu Radio  / Entretenimiento  / 'Omakase', el esperado álbum de Álvaro Díaz hace su debut: así suena

'Omakase', el esperado álbum de Álvaro Díaz hace su debut: así suena

El puertorriqueño llega con este esperado trabajo para seguir impulsando su carrera e importancia en la industria mundial.

Álvaro Díaz
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 21 de may, 2026

La espera terminó y este 21 de mayo llegó oficialmente Omakase, el esperado álbum del puertorriqueño Álvaro Díaz que trae algunas participaciones especiales como Feid, Tainy o Rauw Alejandro, no como colaboraciones, sino como apoyo en la producción del mismo.

Ya había mostrado con antelación "BABYRECORDS" y "MALASNOTICIAS", en donde daba muestra de lo que sería el relato de este proyecto con este toque romántico, ambientando en una idea de la cultura japones, como la portada del álbum que representa un pulpo, típico en muchas preparaciones de este tipo de cocina.

Álvaro Díaz en concierto.jpg

“’Omakase’, por definición, es: ‘Yo soy el chef y el curador de esto… Te voy a dar una experiencia, pero tienes que confiar en mí. Hoy no vas a tener que decidir qué escuchar; yo soy el que te voy a presentar todos estos platos y los voy a mezclar como yo sienta. Y eso es lo que quise hacer con este proyecto", explicó Álvaro sobre el concepto detrás del álbum.

‘OMAKASE’ es un álbum conceptual en el que Álvaro Díaz utiliza la experiencia gastronómica japonesa del mismo nombre como metáfora de su proceso creativo. El artista se presenta como el chef que guía al oyente a través de un menú musical dividido en cuatro etapas: Crudo, donde nacen las ideas; Sazón, donde los sonidos y emociones toman forma; Transformación por fuego, que representa los momentos de mayor intensidad emocional; y Sentimiento/Corazón, el resultado final que expone su lado más íntimo y personal. Así, cada canción funciona como un plato dentro de una experiencia diseñada para ser disfrutada de principio a fin.

Estas son las canciones del álbum:

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