La presentación de Anuel AA en Bogotá terminó entre reclamos, abucheos y lanzamiento de sillas por parte de varios asistentes al concierto, quienes se mostraron inconformes por la demora en el inicio del espectáculo y la salida del artista puertorriqueño al escenario.

El evento, que tuvo lugar el sábado 21 de noviembre en el Vive Claro, terminó en medio de una trifulca y molestias por parte de los asistentes. El 'Real Hasta la Muerte Tour 2026' era la única presentación del puertorriqueño en Colombia durante este año, luego de que el concierto en Medellín fuera aplazado hasta 2027.

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Según reportes de asistentes y publicaciones difundidas en redes sociales, el artista apareció en la tarima cerca de las 11:30 p. m., pese a que previamente se habían publicado los horarios del espectáculo. La espera y el tiempo que Anuel permaneció cantando también causaron inconformidad entre quienes pagaron sus entradas.

¿Por qué el público lanzó sillas en el concierto de Anuel AA?

La inconformidad de los asistentes estuvo relacionada con la demora en el inicio del show y su corta duración. De acuerdo con MUSICTRENDS Colombia, que estuvo en el evento, el espectáculo habría comenzado con cerca de dos horas de retraso y Anuel solo estuvo sobre la tarima entre 40 y 50 minutos.

A esto se sumaron las críticas de los presentes, quienes manifestaron su inconformidad luego de que Anuel se retirara del escenario sin una despedida, además de que esperaban escuchar más canciones.

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Los videos publicados en redes sociales muestran a varios espectadores levantando y lanzando sillas al interior del recinto, mientras otras personas observaban los disturbios que se presentaban en el Vive Claro.

De momento, no se conoce un balance oficial sobre los hechos ni se ha confirmado cuántas personas participaron en los desmanes o si hubo lesionados.

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¿Cuánto costaban las boletas para el concierto de Anuel en Bogotá?

El precio de las entradas también fue motivo de cuestionamientos. Según los valores registrados para el evento en el PULEP, las localidades tenían precios que iban desde los $200.000 hasta los $900.000, sin incluir los cargos por servicio.

Blu Radio había reportado que, con los recargos, el palco RHLM alcanzaba los $1.040.000, mientras que la entrada Preferencial llegaba a $241.000. Algunos compradores cuestionaron que el tiempo de presentación no correspondiera al dinero que pagaron.

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Además, hubo diferencias entre los horarios publicados. El PULEP registraba el comienzo del evento a las 7:00 p. m., mientras Ticketmaster anunciaba la salida de Anuel AA a las 9:00 p. m.

¿Qué pasó con el concierto de Anuel AA en Medellín?

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La presentación en Bogotá concentró la expectativa de los seguidores colombianos después de que el espectáculo previsto en Medellín para el 22 de noviembre fuera aplazado hasta 2027 por ajustes de agenda.

Por ahora, ni el artista ni la organización del evento han entregado un pronunciamiento sobre las quejas por la demora, la duración del concierto o los incidentes registrados al cierre de la presentación. Los asistentes también han solicitado respuestas sobre posibles compensaciones.

