SANTOS BRAVOS y &TEAM unen sus talentos en “Origami”, una colaboración musical que fusiona las influencias del pop latino y la música japonesa. El sencillo, acompañado de su video musical oficial, ya está disponible y representa el inicio de una nueva etapa creativa para el grupo latino.

Producida por “hitman” Bang y Julia Lewis, la canción combina melodías frescas, percusiones rítmicas y armonías vocales. Inspirada en el arte japonés del origami, aborda temas como la identidad, la resiliencia y la transformación, además de destacar la importancia de las raíces, la familia, la amistad y la comunidad.

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“Es increíble cómo la música puede unir a personas de distintas culturas”, compartió &TEAM, que destacó la emoción de reencontrarse con Santos Bravos después de colaboraciones anteriores y de compartir escenario en KCON LA 2026.

Por su parte, Santos Bravos señaló que este lanzamiento celebra la conexión entre sus diferentes identidades culturales y estilos musicales, además de transmitir un mensaje sobre la importancia de reconocer sus orígenes.

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El video oficial, dirigido por BRTHR, conocido por trabajar con SEVENTEEN y Charli XCX, presenta a los cinco integrantes como The Sacred Rebels. Ambientada en México, la historia incorpora elementos del realismo mágico latinoamericano, un misterioso oráculo y símbolos que conducen a los integrantes hacia un universo visual que continuará desarrollándose en futuros proyectos.

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“Origami” es el primer sencillo de Acrux, próximo EP de Santos Bravos, cuyo lanzamiento está previsto para febrero de 2027. La preventa comenzará el 24 de noviembre de 2026.

Con más de 250 millones de reproducciones durante el último año, presentaciones internacionales y participaciones en festivales como Lollapalooza Chile, Argentina y Brasil, programadas para 2027, Santos Bravos continúa consolidando su proyección global.