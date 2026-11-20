La música latina presenta una nueva tanda de lanzamientos con propuestas que recorren el reguetón, el pop, los sonidos del Caribe y las fusiones urbanas. Kapo, Myke Towers y la colaboración de Juliana y Maisak encabezan las novedades de la semana, mientras que artistas como Nicki Nicole, Joaquina, ChocQuibTown y Tito El Bambino también presentan nuevos proyectos.

Entre los estrenos destacados aparecen canciones sobre el desamor, colaboraciones entre referentes del género urbano y producciones que exploran las raíces musicales latinoamericanas.

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El cantante colombiano Kapo presenta 'OWA', un nuevo sencillo que hará parte de Afrorosa, su próximo álbum de estudio. La canción explora el difícil momento de reconocer que una relación llegó a un punto insostenible y que, aunque todavía existan sentimientos, tomar distancia puede ser la mejor decisión.

A través de una letra marcada por la nostalgia y la aceptación, el artista plantea que dejar ir también puede convertirse en una forma de amor propio.



Dos de las figuras más reconocidas del género urbano vuelven a unir sus voces. Myke Towers y Rauw Alejandro presentan 'TREMENDO DESASTRE', una colaboración que recupera la esencia del reguetón que marcó el 2020.

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La canción aborda esa conexión intensa entre dos personas, en la que la atracción, el deseo y el caos terminan mezclándose. Su sonido busca conectar con una época que todavía permanece en la memoria de los seguidores del género.

El sencillo llega acompañado de un videoclip dirigido por Stillz, que desarrolla una historia de complicidad y química entre sus protagonistas, con el baile como uno de los elementos centrales.

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La colombiana Juliana se une a Maisak para presentar 'El AchanTAdo (Remix)', una nueva versión de su canción que cambia la perspectiva de la historia original y le da protagonismo a la otra parte de una relación que terminó.

En esta oportunidad, Maisak interpreta al personaje que reconoce sus equivocaciones, expresa sus arrepentimientos y cuenta cómo vivió el final de aquel vínculo sentimental.

La colaboración plantea que toda historia tiene dos versiones y que escuchar la voz de la otra persona también puede ser parte del proceso de sanar después de una ruptura.

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Otros estrenos musicales de la semana

La agenda musical también llega con nuevos sencillos, álbumes y colaboraciones de artistas nacionales e internacionales. Estos son otros lanzamientos para agregar a la lista de reproducción:



Nicki Nicole – 'Rayo de Sol' y 'Eterna Soledad': La argentina presenta un doble lanzamiento que abre el camino a su próximo álbum, Jazmines para ti. Las canciones llegan con videoclips interactivos en formato 360° y exploran distintas etapas de su proceso de crecimiento personal.

David Bisbal – 'El burrito sabanero': El español presenta una nueva versión de este clásico navideño, ahora con influencias flamencas que le aportan un aire renovado al tradicional villancico.

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Los Tigres del Norte – 'Siempre Para Arriba': Los llamados Jefes de Jefes presentan un nuevo sencillo interpretado por Hernán Hernández, con un mensaje de optimismo, resiliencia y superación personal, acompañado de los sonidos tradicionales del regional mexicano.

Joaquina – 'fuimos felices': La cantautora venezolana estrena una balada pop sobre el final de una relación y la dificultad de despedirse de alguien que también fue su mejor amigo. La canción conecta con la historia que había presentado en 'pesimista'.

Tito El Bambino – 'La Gerencia Remix': El puertorriqueño reúne a Ozuna, Arcángel, Ñengo Flow, Wisin, Eladio Carrión, Hanzel y Fronti en una colaboración que conecta distintas generaciones del reguetón.

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Chino y Nacho – 'Radio Venezuela World Tour 2027': El dúo anuncia su regreso a Venezuela con un concierto programado para el 14 de febrero de 2027 en Valencia, como parte de una gira con la que celebrará dos décadas de trayectoria.

Adriana Lucía y Keke Minowa – Nueva colaboración: Las artistas colombianas presentan una canción inspirada en los sonidos tradicionales del Caribe, los bailes populares y la riqueza musical del país.

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ChocQuibTown – 'Trinidad I': Goyo, Tostao y Slow Mike marcan su regreso como agrupación con un lanzamiento de tres canciones: 'Se Puede', 'Todo Contigo' y 'En La Sopa', bajo el concepto romántico '+ Amor - Orgullo'.

Lorduy – 'Avenida La Playa': El artista presenta una canción inspirada en los sonidos del Caribe colombiano y en el legado musical de Joe Arroyo. El videoclip fue grabado en la avenida La Playa, en Medellín.

Duplat y Laura Pérez – 'Fantasma': Los artistas bogotanos unen el pop y el folk en una canción sobre los recuerdos y las emociones que permanecen después de una ruptura amorosa.

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Penelope Robin – 'El Chihuahua Siempre Ladra': La artista presenta un EP que reúne influencias del indie pop, R&B, country western, afro house y pop. El proyecto llega acompañado de un cortometraje de 18 minutos dirigido por ella misma.

Fer Ariza – 'RICOCHÉ EP': El llamado Rey del Merengue Urbano presenta tres canciones inspiradas en las celebraciones de fin de año: 'Natilla con Buñuelo', 'Fin de Año' y '1 de Enero'.

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Brian Puerta y Don Ebrio – 'Oigan a Mi Tío': Una colaboración cargada de humor que mezcla música parrandera y cumbia para retratar a ese familiar que se convierte en protagonista de las reuniones decembrinas.

Mylan – 'Delirando': El artista presenta un sencillo urbano que combina una propuesta bailable con reflexiones sobre la vida, los afectos y la importancia de confiar en uno mismo.

Eros – 'Desde Ciudad Bolívar (Barrio El Paraíso)': El artista presenta un álbum grabado en vivo en el barrio donde creció. El proyecto reúne diez canciones, entre ellas siete versiones de su catálogo y tres temas inéditos, con sonidos de salsa y cumbia.

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Juancho De La Espriella y Los de Juancho – 'El Losartán': El acordeonero presenta una canción de vallenato festivo y jocoso que abre el camino hacia su próximo álbum, previsto para 2027.

Valentina Rico – 'No Veo La Hora': La cantante explora el country pop en español con una canción sobre la decepción amorosa y la decisión de dejar atrás a alguien que no era como parecía.

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Jacobo Vélez y La Mambanegra junto a Nidia Góngora – 'Mañana': La agrupación fusiona salsa y sonidos del Pacífico colombiano, con la marimba de chonta y la voz de Nidia Góngora como protagonistas.

Rodri Bovino – 'Un Día Me Rindo': Una balada pop con influencias de los años 2000 que aborda los momentos de incertidumbre y la importancia de encontrar motivos para seguir adelante.

La Gabi – 'Gabinet3': La artista presenta un álbum que explora distintas facetas del amor, desde la intimidad y la pasión hasta el miedo a perder a alguien.

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Monáco – 'un arrunchis más': El artista colombiano, criado en Miami, debuta con Sony Music Latin con una propuesta que mezcla ritmos urbanos, electrónicos y funk.

Zafarrancho – 'Foto de Navidad': La agrupación colombiana presenta una cumbia colombo-mexicana sobre la nostalgia de las familias que celebran diciembre con algunos de sus seres queridos lejos de casa.

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