Después de una pausa en la que cada integrante exploró sus propios proyectos musicales, Goyo, Tostao y Slow Mike se reencuentran para darle vida a una nueva etapa de ChocQuibTown (CQT), con el lanzamiento de “Trinidad I”, un bundle de tres canciones que celebra el amor, la identidad afro-latina y los sonidos del Pacífico colombiano.

La agrupación ganadora del Latin Grammy regresa con una propuesta bajo el concepto Romantic Style, integrada por los temas “Se Puede”, “Todo Contigo” y “En La Sopa”. Tres canciones que, desde diferentes perspectivas, invitan a expresar los sentimientos sin reservas y a dejar atrás el orgullo.

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“Es una gran oportunidad de hacer música y de volver a encontrarnos con nuestros fans”, expresó uno de los integrantes, quien destacó la emoción que representa compartir este nuevo capítulo con sus seguidores.

Sobre el significado de esta entrega, la agrupación aseguró que reúne parte de lo mejor de su esencia musical. “Ahí quedó nuestro corazón, nuestros sentimientos y todo lo que veníamos acumulando por todos estos años”, señalaron.



ChocQuibTown // Foto: suministrada

Tres canciones para celebrar el amor

“Se Puede”, el sencillo principal, fusiona el merengue con sonidos latinos y afro-latinos, acompañado de un videoclip grabado en Medellín. Por su parte, “Todo Contigo” presenta tres maneras distintas de entender y expresar el amor, mientras que “En La Sopa” convierte una expresión cotidiana en una declaración romántica cargada de humor y creatividad.

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“Más amor y menos orgullo”, es el mensaje que ChocQuibTown quiere transmitir con esta producción. Según explicaron, “el amor no hay que darlo a mitad ni a un cuarto, al amor hay que darlo completo”.

Un reencuentro que apenas comienza

Con “Trinidad I”, Goyo, Tostao y Slow Mike retoman su identidad colectiva, enriquecida por las experiencias individuales que vivieron durante su pausa. Esta producción es apenas la primera de tres entregas que explorarán otras facetas de su universo musical, incluyendo el dancehall latino y los sonidos afro que han marcado su trayectoria.

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Además, ChocQuibTown prepara un espectáculo y una gira cuyos detalles serán anunciados próximamente. Con este regreso, el grupo reafirma su compromiso con la música, sus raíces y la representación de la cultura afrodescendiente colombiana.