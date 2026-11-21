La muerte de Alexander Haskin, actor que hizo parte del elenco de producciones como 'You', 'The Rookie' y 'Mayans M.C.', continúa rodeada de interrogantes. El artista, de 38 años, fue encontrado sin vida en aguas del muelle de Santa Mónica, California, el lunes 16 de noviembre, en un caso que actualmente es investigado por las autoridades estadounidenses.

La noticia generó desconcierto entre sus familiares, especialmente porque, según contó su padre al medio California Post, no había motivos aparentes para anticipar un desenlace de este tipo. El hombre recordó que había hablado con su hijo por teléfono dos días antes y que durante esa conversación, que se extendió por cerca de una hora, lo notó tranquilo y de buen humor.

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Incluso, Alexander tenía planes de reencontrarse con sus seres queridos para celebrar el Día de Acción de Gracias. Su padre lo describió como una persona alegre, divertida y con múltiples intereses. También aseguró que no había identificado señales de depresión ni situaciones relacionadas con el consumo de drogas.

¿Qué ocurrió antes de su muerte?

Uno de los elementos que ha llamado la atención en la investigación son los relatos de algunas personas que se encontraban en el muelle antes del fallecimiento. Según publicó California Post, varios testigos aseguraron que el actor habría discutido con una mujer y que, presuntamente, llegó a darle una bofetada antes de saltar por encima de la barandilla.



Murió el actor Alexander Haskin. Foto: Redes sociales

Sin embargo, esta versión no coincide con los primeros hallazgos mencionados por la Policía. El teniente Lewis Gilmour explicó a Los Angeles Times que las cámaras de seguridad del sector muestran a Haskin solo durante los instantes previos al incidente. Según esa revisión, no se observa que hubiera interactuado con alguien inmediatamente antes de caer al agua.

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Por ahora, las autoridades no han confirmado que existiera una discusión ni han establecido qué llevó al actor a terminar en el agua. Tampoco se ha determinado oficialmente la causa de su muerte, por lo que las circunstancias del caso continúan bajo investigación.

Así fueron los últimos minutos del actor

El reporte de emergencia llegó al Departamento de Policía de Santa Mónica alrededor de las 4:06 de la tarde del lunes. La llamada alertaba sobre un hombre que se encontraba en el agua, cerca del extremo occidental del muelle.

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Los equipos de rescate y los guardacostas desplegaron un operativo para encontrarlo. Después de localizarlo sumergido, lo llevaron hasta una embarcación, donde comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los procedimientos continuaron cuando fue trasladado al muelle, pero no fue posible salvarlo.

Finalmente, las autoridades confirmaron su fallecimiento a las 4:56 de la tarde, aproximadamente 50 minutos después de recibir el aviso.

El último contacto con su familia

A las preguntas sobre lo sucedido se suma un detalle que recordó su padre: Alexander le había enviado un mensaje de texto durante la misma mañana de su muerte. Aunque no quiso revelar qué decía, reconoció que ese último intercambio de comunicaciones ha dejado nuevos interrogantes entre sus familiares.

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"Era un tipo alegre", recordó su padre, quien también manifestó al California Post que lo ocurrido sigue siendo difícil de comprender para la familia.

Haskin no solo se había desempeñado como actor, sino también como entrenador personal y había pertenecido a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su participación en diferentes producciones televisivas le permitió tener presencia en la industria del entretenimiento, aunque su fallecimiento ocurrió en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.