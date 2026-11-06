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Más de 600 policías garantizarán la seguridad durante el clásico vallecaucano en Cali

Además, se establecerán varios anillos de seguridad y controles para regular el ingreso de los asistentes y garantizar una salida organizada una vez finalice el encuentro.

Clásico vallecaucano Cali.
Clásico vallecaucano Cali.
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Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 6 de nov, 2026

Un amplio dispositivo de seguridad acompañará este sábado 7 de noviembre, el clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali, que se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Las autoridades de la capital del Valle ya definieron las medidas que se implementarán antes, durante y después del evento deportivo.

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El operativo contará con más de 600 integrantes de la Policía Metropolitana, quienes estarán distribuidos, tanto dentro como en los alrededores del escenario deportivo.

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Además, se establecerán varios anillos de seguridad y controles para regular el ingreso de los asistentes y garantizar una salida organizada una vez finalice el encuentro.

Desde la Administración Distrital hicieron un llamado a los aficionados para vivir esta fiesta futbolística con tranquilidad y respeto.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía al buen comportamiento y a disfrutar el fútbol en paz”, manifestó Natalia Zuluaga, subsecretaria de Seguridad.

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Por otra parte, la Comisión Local de Fútbol autorizó el ingreso de elementos de animación para las barras locales. De esta manera, los hinchas podrán ingresar banderas, trapos e instrumentos musicales, siempre que cumplan con los protocolos y las disposiciones establecidas por las autoridades.

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La expectativa por este encuentro también se refleja en la venta de boletería, pues las tribunas norte, sur y oriental ya reportan localidades agotadas. Esta alta asistencia fue uno de los factores considerados para definir el dispositivo de seguridad que acompañará el desarrollo del clásico.

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