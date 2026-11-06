Más de 600 policías garantizarán la seguridad durante el clásico vallecaucano en Cali

Un amplio dispositivo de seguridad acompañará este sábado 7 de noviembre, el clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali, que se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Las autoridades de la capital del Valle ya definieron las medidas que se implementarán antes, durante y después del evento deportivo.

El operativo contará con más de 600 integrantes de la Policía Metropolitana, quienes estarán distribuidos, tanto dentro como en los alrededores del escenario deportivo.

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Además, se establecerán varios anillos de seguridad y controles para regular el ingreso de los asistentes y garantizar una salida organizada una vez finalice el encuentro.

Desde la Administración Distrital hicieron un llamado a los aficionados para vivir esta fiesta futbolística con tranquilidad y respeto.



“Hacemos un llamado a la ciudadanía al buen comportamiento y a disfrutar el fútbol en paz”, manifestó Natalia Zuluaga, subsecretaria de Seguridad.

Por otra parte, la Comisión Local de Fútbol autorizó el ingreso de elementos de animación para las barras locales. De esta manera, los hinchas podrán ingresar banderas, trapos e instrumentos musicales, siempre que cumplan con los protocolos y las disposiciones establecidas por las autoridades.

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La expectativa por este encuentro también se refleja en la venta de boletería, pues las tribunas norte, sur y oriental ya reportan localidades agotadas. Esta alta asistencia fue uno de los factores considerados para definir el dispositivo de seguridad que acompañará el desarrollo del clásico.