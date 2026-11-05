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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Comunidad de Timba, Cauca, reporta combates entre Ejército y disidencias de las Farc

Comunidad de Timba, Cauca, reporta combates entre Ejército y disidencias de las Farc

Según las primeras informaciones, los militares que ingresaron al corregimiento en vehículos blindados fueron recibidos a disparos por los integrantes del grupo armado ilegal.

Porte de armas de fuego
Porte de armas de fuego
Foto: Unsplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

Los enfrentamientos entre las Tropas de la Tercera División del Ejército y la organización criminal Jaime Martínez de las disidencias de las Farc se registran desde las primeras horas de este jueves, en el corregimiento de Timba, zona rural de Buenos Aires, Cauca, en limites con el departamento del Valle.

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Según las primeras informaciones, los militares que ingresaron al corregimiento en vehículos blindados fueron recibidos a disparos por los integrantes del grupo armado ilegal. Allí, se registró un enfrentamiento en medio de la población civil que permanece resguardada en sus viviendas.

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Estos combates suceden horas después de que el Ejército, muy cerca del municipio de Puerto Tejada, también ubicado en el norte del Cauca, recuperara un vehículo tipo furgón, que había sido robado por las mismas disidencias de alias 'Iván Mordisco', aparentemente para cargarlo con explosivos y ejecutar un nuevo ataque contra la Fuerza Pública en esta región del país.

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