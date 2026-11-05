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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / En Cali se adelanta la Operación Iron 2.0 contra el crimen organizado

En Cali se adelanta la Operación Iron 2.0 contra el crimen organizado

Aseguró el alcalde que el propósito es desmantelar diez bandas criminales y capturar a más de 100 delincuentes. Es una ofensiva contra estructuras dedicadas al homicidio, el hurto, la extorsión y el microtráfico, explicó Eder.

Capturas-Cali.jpg
Operativo en Cali
Foto: X @alejoeder
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

A través de su cuenta de X, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que en la ciudad se lleva a cabo una operación en la que participan mas de 2.000 efectivos de la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

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Aseguró que el propósito es desmantelar diez bandas criminales y capturar a más de 100 delincuentes. Es una ofensiva contra estructuras dedicadas al homicidio, el hurto, la extorsión y el microtráfico, explicó Eder.

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La primera fase de la operación Iron fue liderada por el presidente Abelardo De La Espriella en el centro de Cali el pasado 23 de septiembre. Ese día fueron capturadas más de 80 personas por diferentes delitos.

Desde las 2:00 de la mañana, las autoridades de la capital vallecaucana pusieron en marcha un fuerte e integral despliegue de seguridad. La ofensiva comenzó de manera simultánea con diversos allanamientos concentrados en el barrio República de Israel, ubicado en el oriente de la ciudad, así como en diferentes comunas de esa zona.

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Declaraciones del alcalde y primeros resultados

Transcurridas las primeras horas de la incursión, el mandatario caleño dio a conocer un balance preliminar sobre la efectividad del procedimiento y la presencia institucional en el territorio. Al respecto, el alcalde Alejandro Eder manifestó textualmente:

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"Ya son las 2:40, ya empezamos a dar los primeros golpes. Ya van más o menos 20 capturas y la policía sigue desplegada en distintos puntos. Policía, ejército, fiscalía. Tal como lo dije en el pasado, no vamos a dejar que los bandidos en calidad descansen. Este es un golpe duro. Esto es Iron 2. Esto es más grande que Iron 1."

Las unidades policiales y militares continúan adelantando registros y capturas en distintos sectores del oriente caleño. Según informaron los reporteros en el lugar de los hechos, el alcalde entregará un reporte detallado con las cifras finales y resultados consolidados en una rueda de prensa programada para después de las 5:30 de la mañana.

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La denominada Operación IRON 2.0 constituye la segunda fase de una estrategia de seguridad de gran envergadura que comenzó hace exactamente dos meses en el centro de Cali, específicamente en el sector del Calvario, una zona próxima a las sedes de la Fiscalía y la Alcaldía. Aquella primera fase fue lanzada inicialmente por el presidente Abelardo De La Espriella con la meta de intervenir zonas neurálgicas del crimen en la ciudad.

Escuche aquí la entrevista:

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Cali

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