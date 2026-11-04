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Avanza entrega de recursos a familias afectadas por el terremoto en Cali

Los beneficiarios habilitados para recibir el dinero a través de Gane-SuperGIROS serán notificados mediante Vicky, la asistente virtual dispuesta para informar sobre el proceso de pago.

Definen fechas y puntos de pago para ayudas a afectados por el terremoto
Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

La Alcaldía de Cali inició la dispersión de los recursos económicos destinados a las personas afectadas por el terremoto que cumplen los requisitos para acceder al apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali, explicó que los beneficiarios habilitados para recibir el dinero a través de Gane-SuperGIROS serán notificados mediante Vicky, la asistente virtual dispuesta para informar sobre el proceso de pago.

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"Comenzaron los pagos de dispersión de los giros. Es importante que todas las personas que hayan sido contactadas arrimen, para poder cobrar este apoyo económico. Además, la dispersión de las cuentas por móvil ya se está realizando. Esperamos que sean jornadas exitosa", dijo el secretario.

Por su parte, las personas que entregaron su certificación bancaria y cuya información fue validada deberán esperar a que se haga efectiva la consignación directamente en sus cuentas.

"Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde durante cinco días y en aproximadamente 80 puntos en la ciudad, los cuales vamos a estar replicando por las redes sociales, de la secretaría de gestion del riesgo y de GANE con la finalidad de que todas las personas puedan cobrar su apoyo económico", manifestó el funcionario.

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El punto de atención masiva de Cosmocentro estará habilitado hasta el 8 de noviembre, mientras que los demás puntos de Gane-SuperGIROS continuarán prestando el servicio hasta el 19 de noviembre.

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