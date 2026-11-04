Se conoce el momento de la detonación de la bomba en la vía Panamericana

En videos conocidos por medio de redes sociales, quedó captado el momento exacto en el que se registraron al menos dos detonaciones en plena vía Panamericana, puntualmente a la altura del municipio de El Estrecho, en el departamento del Cauca.

El ataque con un vehículo cargado con explosivos improvisados contra las instalaciones de la Subestación de Policía y la población civil se registró este martes 4 de noviembre en el corregimiento de El Estrecho, municipio de Patía, Cauca. De acuerdo con la Policía Nacional, el hecho ocurrió aproximadamente a las 10:55 a. m., cuando fue activado un furgón acondicionado con una rampla que contenía artefactos explosivos.

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De manera preliminar, las autoridades reportaron una persona fallecida y dos mujeres lesionadas como consecuencia de la explosión. Las víctimas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde reciben atención médica, mientras se adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias y la magnitud de lo ocurrido.

Tras el ataque, unidades especializadas de investigación criminal y antiexplosivos fueron desplegadas en la zona para realizar inspecciones técnicas y descartar la presencia de otras cargas explosivas. Estas labores se desarrollan en coordinación con el Ejército Nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y de los uniformados.



La Policía Nacional rechazó categóricamente el atentado y señaló que este tipo de acciones terroristas ponen en grave riesgo la vida e integridad de personas inocentes. Asimismo, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las investigaciones para identificar, ubicar y capturar a los responsables