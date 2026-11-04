Un barbero de 20 años, la víctima mortal de volqueta bomba en El Patía, Cauca

La violencia en el suroccidente del país cobró una nueva víctima civil tras la activación de un vehículo cargado con artefactos explosivos sobre la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de El Patía.

El hecho ocurrió a 100 metros de la estación de policía y directamente frente a un sector donde funcionaban varios establecimientos de barbería.

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En diálogo con Meridiano BLU, la subsecretaria de Paz y Gobernanza de la Gobernación del Cauca, Diana Murillo, confirmó la muerte de un joven trabajador y las afectaciones a la comunidad:

"Sí, se nos presenta hoy un furgón adaptado con rampas, con explosivos, que se activa a 100 metros de la estación de policía y también se activa frente a un sitio donde habían varios centros especializados en barbería. Lastimosamente, frente a este hecho fallece un barbero, un chico de 20 años que se levantaba día a día a sacar adelante a su familia. Entonces es muy triste esta situación que está pasando hoy en el departamento del Cauca".



Ataque directo contra la comunidad civil

La funcionaria departamental enfatizó que la detonación se registró directamente en el área comercial, dejando como víctimas a pobladores del sector:

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"Al frente estaba el carro, fue en todo al frente de la barbería. Entonces esto nos deja ver pues que estos atentados ya no están en contra de la fuerza pública, sino que hoy están atentando en contra de nuestras comunidades".

Sobre el joven fallecido, la subsecretaria detalló que se trataba de un habitante del corregimiento que velaba por el sostenimiento de su núcleo familiar:

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"Es un joven que estaba a cargo de unos adultos mayores, él se levantaba día a día para dar el sustento a estos adultos mayores y también tiene a cargo una hermanita menor de edad de 5 años".

Asimismo, el atentado dejó con lesiones de consideración a dos mujeres de la tercera edad, quienes fueron remitidas de urgencia:

"Tenemos dos adultas mayores heridas que en este momento hoy se encuentran y están siendo atendidas en un hospital de la zona. En el hospital del municipio de El Bordo, Patía. Pues están heridas de gravedad".

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Sospecha de disidencias y reclamo de presencia ministerial

Aunque los móviles y autores permanecen bajo indagación oficial, en la zona opera la estructura armada de las disidencias de las Farc:

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"Es la Carlos Patiño que hace presencia en la zona, pero está en materia de investigación".

Murillo recordó que hace menos de un mes la base militar del Ejército en esa misma localidad fue blanco de un ataque con drones que causó heridas a tres uniformados.

Frente al recrudecimiento de las acciones bélicas, la representante de la Gobernación reclamó que el acompañamiento del Ejecutivo no se limite a llamadas:

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"Es importante, el departamento del Cauca necesita ese consejo de seguridad ampliado, necesita la presencia del Gobierno nacional en el territorio. Aquí solamente venimos haciendo articulación vía telefónica con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior, pero pues no tenemos la presencia aquí en el territorio".

Las autoridades locales y departamentales evaluarán en consejo de seguridad la definición de una recompensa para dar con los responsables del ataque terrorista.

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Escuche la entrevista: