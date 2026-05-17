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Un policía y un civil heridos deja ataque contra patrulla en El Patía, Cauca

Esta acción terrorista se le atribuye al frente 'Carlos Patiño' de las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco'.

Lanzan granada contra patrulla de la Policía en El Patía, Cauca. Un policía y un civil resultaron heridos.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de may, 2026

Este ataque se registró en la vía Panamericana, en su paso por El Bordo, cabecera municipal del municipio de El Patía, al sur del departamento del Cauca. Cuando sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron una granada contra una patrulla de la Policía que se encontraba haciendo un recorrido de vigilancia en la zona.

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En el vehículo se movilizaban tres policías, de los cuales uno sufrió lesiones leves y aturdimiento por la explosión. Un civil que se encontraba en la zona también resultó lesionado. Ambos fueron trasladados de inmediato al hospital local.

"Lo que me reportan del hospital es que, pues, por fortuna las heridas no son de gravedad. Es una situación muy difícil porque, pese a que ha habido militarización, hay presencia constante de fuerza pública, los acontecimientos siguen presentándose. Constantemente hay ataques y combates", señaló el alcalde de El Patía, John Jairo Fuentes.

La zona donde ocurrieron los hechos se encuentra acordonada, mientras las autoridades se despliegan en el marco del plan defensa y adelantan la búsqueda de los responsables.

Esta acción terrorista se le atribuye al frente 'Carlos Patiño' de las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco', autor de múltiples ataques en esa zona del departamento, especialmente en la vía Panamericana.

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