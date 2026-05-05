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Cayó 'El Mono', determinador del atentado en la vía Panamericana que dejó 20 muertos

El cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, cercano a ‘Marlon’, habría organizado el ataque en la vía Panamericana.

Atentado en Vía Panamericana
Personas caminan este domingo cerca de un bus destruido por un atentado en la Vía Panamericana en Cajibío (Colombia).
EFE
Por: Felipe García
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Tropas del Ejército capturaron a alias ‘El Mono’, señalado como el determinador del atentado terrorista en la vía Panamericana, en zona rural de Cajibío (Cauca), que dejó 20 personas muertas el pasado 25 de abril.

De acuerdo con información de inteligencia militar, este hombre, integrante de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’, no solo habría ordenado el ataque, sino que también fue el responsable de adquirir el material bélico utilizado en la acción terrorista.

Atentado vía Panamericana 25 de abril
Atentado vía Panamericana, Cauca
Foto: AFP

Alias ‘El Mono’ se desempeñaba como cabecilla de finanzas del Bloque Occidental ‘Jacobo Arenas’, estructura clave en la expansión criminal en el suroccidente del país. Además, era considerado la mano derecha de alias ‘Marlon’ y cuenta con solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

Según las autoridades, su rol iba más allá de las finanzas: coordinaba la compra de drones y armamento, elementos que han sido utilizados en recientes atentados en la región. Su captura representa un golpe a la capacidad logística y operativa de estas estructuras ilegales, señaladas de intensificar la violencia en corredores estratégicos como el Cauca.

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