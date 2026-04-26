Revelan fotos de las víctimas del atentado en la vía Panamericana

El pasado sábado 25 de abril, un atentado terrorista en la Vía Panamericana destruyó un tramo del corredor vial que conecta al departamento del Cauca, según confirmaron las autoridades.

El trágico hecho ocurrió en el sector conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde presuntos guerrilleros habrían arrojado un cilindro cargado con explosivos, que impactó un autobús que transitaba justamente por la zona.

La magnitud de la explosión fue tal que causó daños graves a otros vehículos, dejando un cráter en la carretera y obligando a suspender el tránsito por la vía.



Son 20 los muertos por el atentado terrorista en la Vía Panamericana

Si bien en un principio se estimaban 10 muertos, para la mañana del domingo 26 la cifra ascendió a 20 personas que perdieron la vida tras el atentado. La información fue confirmada por el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, quien en su cuenta de X agregó que tres personas permanecen en UCI, mientras que cinco menores están fuera de peligro.

"Al momento, el reporte registra 20 civiles fallecidos, 15 mujeres y 5 hombres, todos mayores de edad; 36 personas heridas, de las cuales 3 permanecen en UCI, y 5 menores de edad que se encuentran fuera de peligro", escribió el gobernador.



Revelan imágenes de las víctimas en el atentado de Vía Panamericana

Si bien son 20 las personas fallecidas, en Noticias Caracol se revelaron las fotografías de 8 víctimas que perdieron la vida en el atentado ocurrido el pasado sábado en la vía Panamericana, entre ellos 5 mujeres y tres hombres, identificados como Nidia Mosquera, Nereida Mosquera, Daniela Valencia, Teodomira Salazar, Jarol Borjoge, Patricia Mosquera, José Ciro Puliche y Wilmer Mosquera.



Ante esto, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó en un comunicado que se han adelantado las labores para identificar los cuerpos de las personas fallecidas. De hecho, el personal de la entidad se trasladó hasta la ciudad de Popayán para apoyar el proceso.

1 of 7 Wilmer Mosquera, víctima de atentado en vía Panamericana Suministrado 2 of 7 Nidia Mosquera, víctima de atentado en vía Panamericana Suministrado 3 of 7 Nereida Mosquera, víctima de atentado en vía Panamericana Suministrado 4 of 7 Patricia Mosquera, víctima de atentado en vía Panamericana Suministrado 5 of 7 Daniela Valencia, víctima de atentado en vía Panamericana Suministrado 6 of 7 Teodomira Salazar, víctima de atentado en vía Panamericana Suministrado 7 of 7 Jarol Jair Bojorge víctima de atentado en vía Panamericana Suministrado

"El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encuentra atento a la llegada de los familiares de las víctimas, con el fin de continuar los procesos de identificación y adelantar la entrega de los cuerpos, garantizando en todo momento el rigor técnico-científico, el enfoque humanitario y el respeto a la dignidad de las personas fallecidas", finaliza el comunicado.



Tras atentado en vía Panamericana, refuerzan seguridad con 10 pelotones

En entrevista con Blu Radio, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reveló que el Gobierno reforzará la seguridad en el suroccidente del país con el despliegue de 10 pelotones de soldados tras la creciente ola de violencia que azota la región.

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Durante la charla en el programa Sala de Prensa, la mandataria reconoció que la situación ha generado miedo, pánico e intranquilidad entre los ciudadanos, en especial tras el alto riesgo que ha representado transitar en zonas como Jamundí y el norte del Cauca. Toro señaló que la ofensiva violenta estaría ligada al accionar de estructuras ilegales asociadas al narcotráfico y la minería ilegal, que se disputan estos corredores estratégicos.