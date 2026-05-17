Dos militares muertos dejó enfrentamiento entre el Ejército y el Clan del Golfo en Chocó

Según informó el Ejército Nacional, los hechos se presentaron en la tarde del domingo 17 de mayo, cuando soldados del Batallón de Infantería n.° 46 Voltígeros sostuvieron combates con presuntos integrantes del grupo armado organizado del Clan del Golfo en la vereda Capitán, municipio de Acandí, en el departamento del Chocó.

En medio de esta acción fueron asesinados el sargento segundo Ricardo Paredes y el soldado Daniel Salgado García. Desde la institución aseguraron que ambos militares recibieron atención inmediata por parte de enfermeros de combate, sin embargo, fallecieron a causa de la gravedad de sus heridas.

El Ejército Nacional lamentó estos hechos y afirmó que dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a los seres queridos de las víctimas en este momento.

“Este Comando lamenta profundamente este hecho y expresa un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de nuestros uniformados asesinados. Así mismo, dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento”, señaló la Décima Séptima Brigada, unidad orgánica de la Séptima División del Ejército Nacional, por medio de un comunicado.



Finalmente, señaló que continuará adelantando operaciones ofensivas en contra de los grupos armados organizados que delinquen en esta región, con el objetivo de ubicar a los responsables de este hecho y neutralizar su acción criminal.

“El Ejército Nacional continuará adelantando operaciones ofensivas en contra de los grupos armados organizados que delinquen en la región, con el objetivo de ubicar a los responsables de este hecho y neutralizar su accionar criminal, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de los habitantes”, concluyó.