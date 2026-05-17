Fueron incautadas más de 11 toneladas de marihuana en Puerto Asís, Putumayo

La operación fue adelantada por tropas del Gaula Militar de la Brigada 27 del Ejército, con apoyo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, mediante allanamientos realizados en dos viviendas de la vereda Monserrate, en el municipio de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo.

Según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en total fueron encontrados más de 11 mil 600 kilos de marihuana distribuidos en más de 10 mil paquetes, en lo que las autoridades calificaron como la mayor incautación de este tipo registrada en Putumayo.

Según información de inteligencia militar, el cargamento pertenecería a la estructura 48 Comandos de Frontera, de la Segunda Marquetalia, y tendría como destino final Brasil, utilizando corredores clandestinos y rutas fronterizas para el tráfico internacional de drogas.

“Este importante resultado operacional se convierte en la incautación de marihuana más grande registrada en el departamento del Putumayo y representa un golpe estratégico contra las economías ilícitas del grupo armado organizado residual Segunda Marquetalia Estructura 48 Comandos de Frontera, organización criminal que financia su accionar delictivo mediante el tráfico de estupefacientes y otras actividades ilegales en esta región del país”, señaló el Ejército.



Las autoridades señalaron que esta operación representa una afectación superior a los 8 mil millones de pesos para las finanzas ilegales de ese grupo armado organizado.

“Invitamos a la población civil para que sigan suministrando información al Ejército Nacional, a nuestra Policía Nacional para seguir afectando las finanzas de estos grupos que lo único que hacen es sembrar el terror y, a través del dominio por la vía armada, traten de constreñir a la población civil y llevarlas a lograr sus prometidos”, señaló el Brigadier general Sergio Armando Guzmán Jaimes, comandante Sexta División (e).

Además, destacaron que con esta incautación se evitó la comercialización de la droga y su llegada a diferentes mercados ilegales, especialmente afectando a niños y jóvenes.