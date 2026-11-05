En Operación IRON 2.0 en Cali, capturaron a dos presuntos feminicidas de María Camila Potosi

En la madrugada de este jueves, 5 de noviembre, 1.750 policías, 250 militares y varios fiscales se tomaron ocho comunas de Cali. Allí adelantaron más de 140 allanamientos y operativos contra once peligrosas bandas de sicarios, atracadores, extorsionistas y traficantes de drogas. Más de 100 presuntos delincuentes fueron capturadas. El alcalde Alejandro Éder aseguró que son peligrosos criminales que tenía azotados a comerciantes y a ciudadanos en el oriente de esta capital.

El alcalde Eder confirmó que entre los capturados en esta operación están dos hombres que habrían participado en el feminicidio de María Camila Potosí, la joven de 21 años, con 8 meses de embarazo, a la que mataron para robar la bebé de su vientre. Un crimen que conmovió al país, que sucedió en julio de este año en la comuna 18 de Cali. Estos sujetos eran buscados por feminicidio agravado, secuestro y otros delitos, según lo explicó el alcalde Eder.

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“Como lo dijimos en su momento, no íbamos a descansar hasta capturarlos a todos, pues ya capturamos a todos los responsables de ese homicidio”, afirmó Eder.

La Operación IRON 2.0 también se extendió a los municipios de Candelaria y Jamundí, en donde hubo capturadas de más delincuentes. La gobernadora del Valle, Dilina Francisca Toro, lideró la operación en esos municipios donde también hay presencia de disidencias de las Farc y estructuras dedicadas al narcotráfico.



Este el segundo gran operativo contra el crimen organizado en Cali y los municipios vecinos, desde que comenzó el Gobierno de Abelardo De La Espriella. La operación IRON comenzó el 24 de septiembre cuando el presidente de la República, junto a la Fuerza Pública, desmanteló las ollas del microtráfico en el sector del Calvario, en el centro Cali. Ese día fueron capturadas más de 80 personas.