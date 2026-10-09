América entrega parte de salud de Nicolás Hernández tras accidente durante aguacero en Cali

Varias emergencias se registraron en Cali por las fuertes lluvias que cayeron en esta zona de la ciudad desde la tarde del jueves.

Cortos circuitos, un techo desprendido en el barrio Nueva Floresta, y caída de árboles en los barrios Floralia, El Caney y Ciudad Jardín fueron algunas de las situaciones atendidas por el Cuerpo de Bomberos.

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Específicamente, en el caso del árbol de la glorieta de Ciudad Jardín, al sur de la ciudad, este cayó encima de una camioneta negra de marca BMW, la cual era conducida por el jugador del América de Cali, Nicolás Hernández.

Según las autoridades ambientales, esta emergencia se generó por la inestabilidad de las raíces del árbol, generada por una matera que limitaba que el individuo pudiera estar firme en la tierra.



"Viajaba únicamente el conductor, quien se encuentra en muy buen estado, sin ningún rasguño, ya le explicamos cuál es el procedimiento frente a las reclamaciones con la alcaldía. Tenemos un transformador que se cayó después del volcamiento del individuo arbóreo, ya nos ha confirmado que las cuadrillas pueden seguir trabajando", señaló la directora del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali, Lina Marcela Botía.

Una vez conocida la noticia del accidente del defensa central, el equipo emitió un comunicado sobre el estado de salud de Hernández, dando un parte de tranquilidad a la hinchada al señalar que se encuentra fuera de peligro.

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"América de Cali confirma que nuestro jugador Nicolás Hernández sufrió un accidente mientras se movilizaba en su vehículo.El futbolista se encuentra fuera de peligro y presenta un trauma en la rodilla derecha. El Club continuará atento a su evolución y brindará el acompañamiento necesario durante su recuperación", indicó el equipo a través de un comunicado.