América enfrenta reclamos por deudas: 22 de septiembre de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este martes:



Lucas González habló del presente de James Rodríguez en Atlético Nacional y dejó abierta la posibilidad de verlo como titular ante Millonarios . El técnico explicó que el '10' todavía necesita ritmo competitivo y que el plan es aumentar progresivamente sus minutos. Sin embargo, reveló que el jugador terminó el duelo ante Llaneros con una indisposición y este martes no completó el entrenamiento al 100 %, por lo que esperará su evolución antes de decidir.

. El técnico explicó que el '10' todavía necesita ritmo competitivo y que el plan es aumentar progresivamente sus minutos. Sin embargo, reveló que el jugador terminó el duelo ante Llaneros con una indisposición y este martes no completó el entrenamiento al 100 %, por lo que esperará su evolución antes de decidir. El técnico del verde defendió las rotaciones de su equipo después de la derrota 2-0 ante Llaneros . Aseguró que no rota por rotar, sino para controlar cargas y reducir el riesgo de lesiones, aunque reconoció que algunas combinaciones utilizadas en Villavicencio dejaron demasiado expuesto al equipo y probablemente no volverán a repetirse.

. Aseguró que no rota por rotar, sino para controlar cargas y reducir el riesgo de lesiones, aunque reconoció que algunas combinaciones utilizadas en Villavicencio dejaron demasiado expuesto al equipo y probablemente no volverán a repetirse. Aparecieron nuevos detalles de la propuesta por los derechos de televisión del fútbol colombiano . La oferta rondaría los 90 millones de dólares anuales, tendría una duración proyectada hasta diciembre de 2033 y contemplaría un anticipo de un millón de dólares para cada club. También se indicó que incluiría la operación del VAR.

. La oferta rondaría los 90 millones de dólares anuales, tendría una duración proyectada hasta diciembre de 2033 y contemplaría un anticipo de un millón de dólares para cada club. También se indicó que incluiría la operación del VAR. La Selección Colombia completó una nueva jornada de trabajo en Estados Unidos antes de enfrentar a México. Juan Manuel Rengifo contó que James le aconsejó disfrutar su primera convocatoria y asumirla con responsabilidad; Kevin Viveros aseguró que quiere aportar goles, mientras Álvaro Montero destacó su buen momento en Boca Juniors.

Juan Manuel Rengifo contó que James le aconsejó disfrutar su primera convocatoria y asumirla con responsabilidad; Kevin Viveros aseguró que quiere aportar goles, mientras Álvaro Montero destacó su buen momento en Boca Juniors. Se conocieron nuevos reclamos económicos alrededor de América de Cali. Se conocieron detalles sobre dineros pendientes reclamados por Duván Vergara, Yerson Candelo y Daniel Bocanegra, además de inquietudes por pagos de la actual plantilla. Acolfutpro estaría interviniendo para buscar una solución, mientras América publicó posteriormente una imagen del plantel acompañada del mensaje “todo en orden por acá”.

Se conocieron detalles sobre dineros pendientes reclamados por Duván Vergara, Yerson Candelo y Daniel Bocanegra, además de inquietudes por pagos de la actual plantilla. Acolfutpro estaría interviniendo para buscar una solución, mientras América publicó posteriormente una imagen del plantel acompañada del mensaje “todo en orden por acá”. Santa Fe jugará en Tunja la ida de la final femenina contra Deportivo Cali. El encuentro será a las 7:00 de la noche, con entrada gratuita hasta completar el aforo disponible, y el club dispondrá transporte para algunos aficionados desde Bogotá.

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