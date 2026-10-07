Aumentan controles en las entradas a Cali tras frustrar atentado con un camión cargado de explosivos

La seguridad en la capital del Valle del Cauca fue reforzada luego de que las autoridades frustraran un atentado planeado por las disidencias de las Farc que pretendía detonar un camión cargado con 400 kilos de explosivos en Cali. El vehículo que salió de Mondomo fue interceptado en una vía principal del municipio de Santander.

Es por esta razón que se incrementó la presencia de uniformados en puntos considerados sensibles para la seguridad en Cali, entre ellos el Batallón Pichincha, la Base Aérea Marco Fidel Suárez y las instalaciones del Comando de la Policía, además de otros edificios e instituciones públicas.

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"Hace pocas horas fue incautado un material explosivo que se desplazaba por la vía de Santander y que se dirigía hacia Cali, al cual presuntamente iba a ser utilizado en una nueva acción terrorista contra la ciudad. Agradecer el trabajo de la Fuerza Pública que hace para la seguridad de los caleños, pero así también invitar a los ciudadanos a que nos sigan aportando información", dijo Javier Garcés, secretario de Seguridad de Cali.

La seguridad también fue reforzada en otros municipios del Valle que tienen conexión con Cali, como Jamundí, Palmira, Candelaria y Yumbo. En estos corredores de acceso se intensificaron los controles y las revisiones a los vehículos que ingresan a la ciudad, como parte de las medidas preventivas adoptadas para evitar posibles atentados.



"Controles en las principales vías que comunican los departamentos, como lo hemos venido haciendo y como en el pasado también se ha logrado incautar pentonita, explosivos, armas. Llevamos un control muy estricto en los corredores, por supuesto, que conectan con los otros departamentos, toda vez que los atentados que venimos recibiendo en el 2024 se ha identificado que ingresan por distintos corredores en donde debemos mantener controles con nuestra Fuerza Pública", manifestó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del departamento del Valle.

También hay que indicar que en Santander de Quilichao, donde fue hallado el vehículo con los explosivos, en este momento la Alcaldía de ese municipio realiza la socialización de algunas medidas con la comunidad y con los comerciantes como parte de la estrategia de seguridad.

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"Restringir el parrillero hombre en cierto horario, también darle unas facultades especiales en este caso a la Policía Nacional para todo lo que tiene que ver con la movilidad, especialmente los car audio y las motos o vehículos sin placa", explicó María Luis Holguín, secretaria de Gobierno de Santander de Quilichao.

Recordemos que en Cali, la Alcaldía cuenta con una bolsa de recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir atentados terroristas, y una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar y ubicar a delincuentes señalados de vandalismo contra bienes públicos.